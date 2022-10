Jennifer Aniston habla sobre la vejez y se cansa de recibir “elogios” basados en su edad

Aunque Jennifer Aniston se encuentra alejada de las producciones cinematográficas, está viviendo una de sus mejores etapas llenas de tranquilidad con su programa The Morning Show y su faceta de empresaria con LolaVie, una marca vegana con productos para el cabello.

La actriz es considerada una de los rostros más bellos de Hollywood y en su juventud protagonizó distintas películas, series y hasta portadas de moda, la cual le aseguraron la fama.

A sus 53 años ha decidido hablar sobre el envejecimiento y lo realmente importante en esta etapa de la vida.

Jennifer Aniston no se avergüenza de sus años

Aunque por mucho tiempo las mujeres le han temido al pasar de los años, muchas famosas se han despojado de los prejuicios para vivir su vida al máximo y la recordad Rachel Green de Friends, es una de ellas.

Para ella lo más importante es la naturalidad y el sentirse bien consigo misma.

“Si quieres lucir canas, ¡hazlo! Si quieres seguir tiñéndote el cabello, es genial también. Creo que todo el mundo debería sentirse confiado en cualquier decisión que tome, incluida teñir el cabello o lucir la textura natural que tenga. El cabello para mí es una forma creativa de expresarte. Por eso mismo, acepta un estilo que te haga sentir feliz sin pensar en el qué dirán”, dijo.

Aniston ha dejado claro que no hay que luchar con el envejecimiento sino aceptarlo y envejecer con gracia.

“Para mí, es más una cuestión de cómo me cuido mejor, física y mentalmente. Todavía podemos prosperar cuando seamos mayores, y eso es gracias a todos los avances en salud, nutrición, tecnología y ciencia”, expresó.

Aunque al cumplir sus 50 años confesó que sentía “perdida” por el número, confiaba en que estaba “entrando en los períodos más creativos de mi vida”. Además, rechazó que la elogien basados en su edad.

“No sé qué es porque no me siento diferente. Las cosas no se están cerrando de ninguna manera. Me siento físicamente increíble. Así que es extraño que de repente te telegrafíen de una manera que diga: ‘Te ves increíble para tu edad’. Creo que debemos establecer alguna etiqueta en torno a ese diálogo y palabrería”, confesó para la entrevista InStyle.

Para ellas la apariencia física ha pasado a un segundo plano pues cuidar su salud es lo más primordial.

“Estoy en una edad en la que estoy más interesada que nunca en mi salud y en tener una vida próspera”. Las canas, son algo secundario.