Mayte Rodríguez se radicó en Argentina para relanzar su carrera de actriz: “Hace que sea aún más emocionante”

Los últimos años, con el inicio de la pandemia de coronavirus, Mayte Rodríguez aprovechó los confinamientos para ponerle un momentáneo freno a su carrera actoral con el objetivo de dedicarse de lleno a su proyecto familiar junto a su actual pareja, el empresario gastronómico Camilo Figueroa, con quien este año tuvo su primer hijo, Galo.

En el medio también se dedicó a levantar un emprendimiento dedicado a la decoración de interiores, y potenciar su imagen como influencer de marcas. Sin embargo, todos esos proyectos ahora pasaron a un segundo plano al retomar su carrera actoral.

Pensar en salir a grabación y estar tantas horas sin él (su hijo Galo), me aprieta el corazón. — Mayte Rodríguez

Lo hizo de la mano de la plataforma de streaming de Star+, con la cual realiza por estos días una nueva ficción, con la cual regresará a las producciones dramáticas.

En entrevista con lun.com fue que la hija de Carolina Arregui dio cuenta del nuevo desafío actoral, que incluso la llevó a dejar el país para radicarse un tiempo en Argentina. Eso sí, de la mano de su hijo Galo, con quien reparte su tiempo de grabaciones y cuidado.

El proyecto de Mayte Rodríguez

“Desde la pandemia que todos nos frenamos. Me fui a vivir a Maitencillo, mi familia también, luego vino el embarazo, que fue un muy buen proceso pero quise vivirlo tranquila y muy conectada con el mar. Entonces hace mucho que no actuaba, unos dos o tres años. Además en esta ocasión, saliendo de Chile, hace que sea aún más emocionante”, cuenta Mayte, quien ha tratado de conciliar su labor de madre con la de actriz.

“He vivido estos meses de maternidad pegada a Galo, con la ayuda de la familia, pero sin nanita. Prácticamente estoy con mi hijo todo el día y no me vi viajando sin él, ni un solo día. La verdad es que pensar en salir a grabación y estar tantas horas sin él, me aprieta el corazón. El papá y mi suegra me ayudan a cuidarlo y, cuando veo que se puede, ya sea hora de almuerzo o si queda cerca de donde me estoy quedando, van a verme”, relata la actriz.

Mayte Rodríguez. Fuente: Instagram @chekkabuenosaires.

Tanta presión, reconoce, la ha llevado a elaborar una estricta rutina para no perder de vista su maternidad y desarrollar su carrera actoral.

“Es difícil equilibrar la maternidad extrañando. La dinámica con Galo es cocinarle, dejarle sus leches, que no le falte nada, coordinar que él vaya y así he podido fluir mejor. Me imagino que todas las madres deben pasar por este momento y sentir muchas emociones encontradas. No es fácil, pero sí se puede”, reflexiona, al paso que confirma que sus viajes entre Chile y Argentina se multiplicarán este mes para poder dejar grabadas la mayoría de sus escenas sin descuidar a su bebé de nueve meses.

“Apretaron las filmaciones para juntar mis escenas, así que han sido días intensos de no parar. Básicamente he elegido muy bien qué proyectos hacer por los tiempos que le quiero dedicar a mi hijo. Tengo la suerte y la convicción de hacerlo así. No quiero perderme esta etapa de mi hijo pequeño, pero tampoco dejar de lado lo que me gusta hacer”, cerró.