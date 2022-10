¡OMG!: Luis Mateucci quiso hacer magia con Daniela Aránguiz y fueron paparazzeados

¡OMG! Las fiestas de los famosos están cada noche más desatadas. Primero Mauricio Pinilla con sus videos subidos de tono y luego Cristián de la Fuente pasado de copas y mal portado en México. Ahora, Daniela Aránguiz con las trenzas desatadas, tras los rumores de separación de su marido, el Jorge Mago Valdivia. Así se vio en las historias de Instagram que compartió el brasileño Bruno Zaretti.

En las primeras imágenes el exchico reality y expareja de la española Oriana Marzoli se ve coqueteando de lo lindo con la mujer del exfutbolista de Colo Colo y actual compañero de Pinilla en Radio Agricultura. Si bien, se ven muy cerquitas bailando, se nota que ella no tiene mayores intenciones de ir más allá, puesto que en otra imagen queda demostrado que, incluso, le corre la cara para no darle un piquito.

Sin embargo, a quien no le hizo el quite fue a la bailarina del grupo Axé, Flaviana Seeling a quién besó en los labios, tal como Madonna con Britneys Spears. Y no fue solo un piquito, porque en el video se escucha a Bruno que les dice “otra vez”, dando cuenta que ya tenían “onda, onda”.

Daniela Aránguiz y Flaviana Seeling

Razones del quiebre

En el programa “Zona de Estrellas” analizaron el término del matrimonio de Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia. El exjugador dejó la casa familiar y ahora se encuentra pernoctando en el hogar de sus padres. Y si bien aún ninguna de las partes ha hablado de la razón del quiebre, las malas lenguas de la farándula ya hablan de una infidelidad del “Mago”

De acuerdo a lo que recogió Mira Lo que Hizo, en el programa de Zona Latina, indicaron que “el motivo de este nuevo término fue por una infidelidad del Mago Valdivia”.

Ahí Manu González agregó que “la relación terminó y no ahora, lo que ocurrió es que no hay vuelta atrás, la relación estaría quebrada”.