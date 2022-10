Este domingo, “De tú a tu” presentará una íntima entrevista de Martín Cárcamo a Patricio Yáñez, en la cual el exseleccionado chileno y actual comentarista deportivo recordará, entre otras cosas, el accidente cerebro-vascular (ACV) que sufrió en un gimnasio, y que lo tuvo al borde de la muerte.

Dicho evento, recordará el exjugador de Colo Colo, lo marcará al punto que hoy día asegura estar preparado para sufrir cualquier fatalidad.

Las reflexiones de Patricio Yáñez

“Después de todo lo que me ocurrió, estoy preparado para morir (...) sólo me queda dar las gracias, me puedo morir sin nada pendiente”, reflexionará el retirado futbolista, quien contará además que la rápida reacción “de las personas que estaban en el lugar”, le permitió llegar rápidamente a una clínica, donde finalmente fue intervenido en menos de una hora, logrando “quedar sin secuelas”.

En otros temas, Yáñez recordará junto a Cárcamo sus difíciles inicios en el fútbol, como jugador de San Luis de Quillota, y su rápida nominación a la selección chilena, desde la división de ascenso nacional, con 18 años.

“El 4° medio lo hago jugando fútbol y fue duro, no tenía auto, ganaba tres lucas mensuales, tenía que viajar, estudiaba en la mañana (...) trataba de responderle a los profes”, reconocerá.

Del mismo modo, hablará de sus días de fama, los romances inventados por la prensa de la época (“es que esa es la palabra para definirlos: ‘mito’”), el dolor de haber perdido a sus padres y recordará el dramático episodio que vivió con la selección de fútbol, cuando en 1989 le cae la bengala a Roberto “Cóndor” Rojas en el estadio Maracaná.

Un escándalo deportivo que le costó a Chile ser sancionado por la FIFA y no poder jugar las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 1994. Y al futbolista, realizar el famoso gesto con sus genitales bautizado como “Pato Yáñez”, que por décadas lo ha atormentado.

“Veo a Roberto (Rojas) sangrando, y digo: ‘Estos. ¡Qué se han creído! Y ahí hago el gesto, del cual obvio que me arrepiento. Me da vergüenza”.