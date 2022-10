Rayén Araya: “La información tiene que estar al servicio de una conversación que debe ser entretenida”

Después de semanas de promoción, “Juego Textual” llega el próximo lunes 10 a las pantallas de Canal 13. Este programa de conversación, animado por Sergio Lagos, busca conocer a fondo a sus invitados e invitadas. Una nueva versión del antiguo programa “Acoso Textual”, con un panel repleto de talentosas mujeres, una de ellas es Rayén Araya, la reconocida periodista nacional.

Por primera vez, la comunicadora no estará trabajando en radio paralelamente a su participación en televisión, y ahora en un estelar nada menos, lo que ha sido un desafío para Araya, “la televisión tiene otros desafíos, tiene el desafío de la imagen. Además en un estelar, este estudio lleno de luces y brillos y no sé qué, por lo tanto vamos además poniéndole harto empeño al tema de la imagen y a buscar los vestidos, eso es otra historia completamente nueva y ha sido un desafío súper entretenido también, no liviano ni ligero, pero muy entretenido”, contó.

Sin embargo, no por las luces ella dejará su rol como periodista, esto según lo que nos adelantó Rayén Araya en exclusiva a Publimetro. “Yo creo que la formación en lo periodístico no se abandona, entonces sí evidentemente mi rol está ligado a lo periodístico, pero también entendiendo que este es un programa de entretención y, por lo tanto, esa información tiene que estar al servicio de una conversación que construimos entre todas y que debe ser entretenida”, contó.

“Naturalmente soy igual, la matea del curso, la que se sabe la cifra, el dato y el no sé qué, eso va a estar presente igual por quien es uno y eso no lo vamos a negar, pero sí el servicio es algo que debe ser entretenido y que construimos entre todas”, agregó.

“Mi desafío en términos personales es poder ocupar ese lugar, en un medio tan masivo como lo es la televisión abierto, y ahí ir poniendo la semillita del mensaje pequeñito, dentro de lo que se puede, muchas veces haciéndolo con lo informativo, con un dato, con una cifra, con una historia basada en contingencia, por ejemplo”, continuó.

Rayén habló que la dinámica que existe dentro del panel es de un coro, en donde la perspectiva de cada una de las panelistas ayuda a dirigir el espacio, “lo que ocurre es una conversación donde tal vez, la experiencia x que vivió la Tita, va a significar poder abrir una conversación con un entrevistado”, señaló.

Además, la periodista adelantó los temas que van a tratar, ya que a pesar de ser un estelar que busca entretener y ser un relajo para las personas, también tratarán temas delicados con los invitados. “Hay algunas que han sido víctimas de violencia de género en su historia, hay otras que han tenido situaciones complejas de enfrentar en diversos aspectos o de bullying en el colegio”, contó.