Begoña Basauri disfrutando su embarazo en “Juego Textual”: “He vivido un embarazo tan sano, tan feliz”

Cada vez queda menos para el estreno del nuevo estelar del 13, “Juego Textual”, que busca traer el emblemático programa “Acoso Textual” y renovar su formato. Nuevamente conducido por Sergio Lagos y con un panel lleno de mujeres, la actriz Begoña Basauri forma parte de este potente equipo. Sin embargo, este no es el único cambio que vivió la comunicadora, durante las grabaciones se enteró que estaba esperando su primer hijo.

“Me enteré en el proceso porque fue un proceso bastante largo llegar a este. En general, pasa un poco, yo estoy acostumbrada porque vengo del mundo de la actuación (...) pero por lo general para los otros programas te llaman y te dicen ‘oye queremos que seas parte de esto’. Esto fue un casting de 45 a 60 personas probándose hasta llegar a estas benditas ocho, entonces claro fue un proceso largo”, mencionó sobre su llegada al programa.

“¿Estaré embarazada?”

En una conversación con Publimetro, Begoña Basauri adelantó qué es lo que verá el público en este nuevo estelar y cómo ha vivido su embarazo en las grabaciones.

Afirmó no tener ningún síntoma ni malestar notorio durante esta primera etapa de su embarazo, “nada, te juro que digo ‘¿Estaré embarazada?’”, comentó entre risas, “yo creía que estaba loca, así con un embarazo psicológico (risas). Al principio sobre todo te hablan del sueño y yo ‘ya no tengo sueño’, nos que las nauseas, ‘no tengo nauseas’, y yo ‘oh ya, no me pasa na’, no me pasa na’'”, agregó.

“Iba también pasando el periodo que es más delicado que es el primer trimestre, las primeras 12 semanas, que también es más delicado que yo lo conté por razones obvias también, por lo mismo. Pero, sabes qué he vivido un embarazo tan sano, tan feliz, ‘de aquí sale y se quebra la pata’ (risas), no ni en broma por favor”, bromea la actriz. “Estoy empezando con 20 semanas y voy a terminar muy embarazada. Van ahí verme transformando en este proceso que espero que llegue muy bien a término”, añadió.

“Afortunada de ser parte del programa”

Begoña nos contó que en un principio había mucho hermetismo con respecto al programa, para evitar cualquier filtración, pero una vez que se enteró de lo que se trataba estaba completamente convencida. “Cuando ya supe qué era el programa dije ‘ay no, por favor’, yo veía “Acoso Textual” y lo encontraba tan entretenido, pero tan entretenido, me encantaba el grupo de mujeres que había en ese instante, las miraba y las encontraba bacanas (...) es un programa super icónico, súper icónico de la televisión chilena, me siento súper afortunada de ser parte del programa, pero sobre todo en el proceso que yo estoy, así que doble afortunada”, afirmó.

Ella comentó que dentro del panel, a pesar de ser muy diferentes, congeniaron muy bien y que ninguna tiene un rol definido en el programa, sino que todas aportan de igual manera a la conversación, “siento que una de las cosas que me gusta mucho es que no tenemos roles preestablecidos porque también buscamos que el invitado se desprenda de su rol. Por ejemplo, la embajadora ante la ONU, no es a la embajadora a la que queremos entrevistar ahí, queremos entrevistar al ser humano que hay ahí, a la mamá, la hermana, que viaje a su infancia. Entonces, nosotros tampoco nos podemos parar en un rol preestablecido porque al tiro la otra persona va a poner una armadura, entonces se junta gente a conversar”, adelantó.