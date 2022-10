Chiqui Aguayo no le va a aguantar otra a Pamela Diaz: “Te voy a ca***, voy a hacer mi podcast”

En el último capítulo del podcast de Pamela Díaz, el cual co-anima con la comediante Chiqui Aguayo, “Hoy es Hoy”, que se estrenó el jueves 6 de octubre, estaban de invitados Mario Velasco y Camilo Huerto, el entrenador de la comunicadora.

En la introducción al espacio, Chiqui no aguantó que solo la presentarán como su compañera, así que encaró a la Fiera, “¿Qué hace Chiqui aquí?”, a lo que Díaz contestó que era la compañera estable. Entonces, la comediante le corrigió, “co-animadora, te cuesta decirlo, co-animadora, ‘compañera estable’, co-animadora, ¿Quién soy yo?”, Pamela finalmente cedió y le dijo que era la co-animadora.

C: “Muy bien, si no, no voy a venir más”,

P: “Qué pasa si no venis? ¿Qué vai a hacer?”

C: “Te voy a ca***, voy a hacer mi podcast”

P: “¿Cómo se va a llamar?”

C: “Mañana mañana” (risas)

P: “¡Qué es hue***!”

C: “Con Rocío Marengo, lo que despertó más risas”.

La comediante siguió, “e invitadas varias”, Díaz entre risas sugirió a otra persona con la que tuvo conflictos, “Carola de Moras”. “Carola también va a estar invitada, ¿A quién más le pegaste? ¿Le pegaste a gente en un reality? ¿A Adriana (Barrientos) le pegaste?”. La “Fiera” le respondió que con Adriana se llevaba bien, se supone, pero Chiqui le insistió con la pregunta si le había pegado en un reality. Mario Velasco intervino y dijo que fue en una disco, “en un reality también, un charchazo, me desubiqué, me desubiqué. No debería haberlo hecho”, admitió Díaz.

“¿Solamente una vez hay pegado combitos?”, le preguntó su co-animadora a Díaz, ella respondió que un par de veces. Camilo se fue de tarro y mencionó que le pegó también al periodista Sergio Rojas. A lo que Chiqui rescató que siempre se vuelve amigas con sus contrincantes pasados, pero la Fiera le corrigió, “no, no soy amiga, buena conocida”. “Pero trabajaron juntos, lo lograron después de agarrarse a combos, eso es un gran...”, intervino Chiqui. “El dinero hace muchas, el dinero hace muchas cosas, podría trabajar con cualquiera”, terminó Díaz.