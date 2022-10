José Antonio Neme: “Hoy día el sexo está mercantilizado, las aplicaciones le han hecho muy mal a las relaciones personales”

El periodista José Antonio Neme era uno de los invitados del programa de Youtube, “Tenemos que hablar de sexo”, animado por Tonka Tomicic. Entonces, evidentemente como sugiere el título, el animador de “Mucho Gusto” entró en detalles sobre distintos aspectos de su vida sexual a lo largo de sus 41 años.

Llegaron al tema de encuentros sexuales más directos en contextos no tan sensuales, “he tenido cosas horrorosas, no soy un galán, he tenido encuentros sexuales muy satisfactorios, en viajes. En la calle por ejemplo, una vez iba caminando yo en una calle, entonces llego a una parada de semáforo y había un señor muy simpático del otro lado de la calle y nos quedamos mirando con esa mirada penetrante. Era muy atractivo”, comentó

“Yo seguí caminando, yo siempre tengo dudas de ser objeto de deseo, sigo caminando sin mirar para atrás, me meto una tienda, era una calle comercial tipo 7 y 8 de la noche, de repente miro y estaba afuera de la tienda, te juro. Salí, estaba sentado en una banca, me acerco, ya estaba servida la mesa (...) cuento corto, terminamos comiendo en un restaurant. Él debería haber tenido unos 38, yo unos 36, y como estaba de viaje, lo invité a mi hotel”, continuó.

“Estábamos ahí y había un problema (él procede a sacar un maní, haciendo alusión al tamaño del pene del hombre). En ese minuto me fui al baño y esa situación como que se me pasó todas las ganas, no sé. Yo pensé que no era importante, pero ahí entendí que sí. Me hice una expectativa, no sé”, explicó José Antonio Neme.

“Ya no tenía ganas y le dije: ‘Sabes qué? como que la comida hizo que me doliera la guata, ¿Por qué no dormimos?’. Dormimos y al otro día lo invité al desayuno, me hice cargo (...) Le dije que cuando tenga mi tiempo libre hablemos, se fue y nunca más le contesté el teléfono. Había una situación de dimensiones”, indicó Neme.

Además confesó que, “en el sexo casual yo quiero, aquí el sexo que es por placer, que no tiene más transcendencia de eso, que es en otro país, en un viaje, que el contexto es solo gozar. Yo quiero la película porno”, dijo. A la pregunta de la Tonka si lo ha tenido, él se rió y afirmó, “por supuesto que sí”.

Terminó con la reflexión que, “hoy día el sexo está mercantilizado, hoy día con las aplicaciones, creo que la he hecho muy mal a las relaciones personales. El sexo hoy día se ha mercantilizado de una manera, y no lo digo desde un púlpito, porque yo también he entrado en ese negocio, hablo de negocio de entrar a una aplicación y es como entrar a una carnicería”.

“Eso ha reducido mucho, ha simplificado las dinámicas, ha simplificado las relaciones, las ha hecho más desechables. Creo que le ha hecho un flaco favor a la profundidad, por eso uno no puede perder de vista quién uno es y qué es lo que a uno lo hace feliz y a uno no le hace feliz solamente el placer” concluyó.