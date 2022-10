Katara: “Se viene un movimiento brusco para poder hacer respetar la palabra de todo lo prometido”

La reconocida médium Katara, cuyo nombre espiritual lo eligió en honor a la doctrina de los cátaros, habló con Publimetro acerca de sus nuevas predicciones que tiene acerca de la situación del país. Ella especuló acerca de una nueva revuelta social y posible terremoto que se daría a finales de este mes, según sus predicciones.

“No es un estallido social el que se viene, es más bien un movimiento que se viene brusco para poder hacer respetar la palabra de todo lo prometido, la gente está muy mal, la gente está muy disconforme. Hace ocho meses atrás hablé de una hambruna, hablé de una situación catastrófica en cuanto a lo social y lo económico, que es lo que está pasando. Como te decía, el estallido social, esto no va a ser un estallido, cuando una ciudadanía ya está tan aburrida, va a ser una especie de revolución social. No es el estallido social de lo que hubo”.

Acerca de su postura política, ella afirmó no tener una, “no tengo un color político, quiero mi sociedad chilena sana. Pienso yo que el Presidente está siendo mal asesorado, incluso hasta manipulado. A mí me da mucha pena por él, porque no lo veo como un hombre malo, bueno en sus momentos revolucionario como joven, pero fíjate que el viene de una cuna, de vente bien. Cuando uno no pasa ciertas hambres, situaciones de hambrunas, situaciones de carencias, no puede entender ciertas (experiencias)”, contó.

Katara también habló de una de sus predicciones más recientes que tiene con Aroldo Maciel, que sería un terremoto que vendrá a finales de mes, de acuerdo a su parecer. “Lo que yo veo es un terremoto que viene ahora entre el 20 y 27 de este mes, que es bastante complicado. En un sueño se me reveló, no me decía la falla de San Ramón, pero pensé que sí. Vi una ciudad que va a colapsar, que Santiago queda uff, Dios mío. Veo el océano, que las costas de Chile va a subir el nivel del mar, y veo que muchas ciudades colapsan. Veo gente corriendo, llorando, pedir perdón, veía un colapso fuerte”, comentó la médium.

Ella afirmó que su imagen se ha visto perjudicada por detractores que han afirmado que ella hace magia negra, algo que no fue ayudado por su participación en el programa “Psíquicos” de Chilevisión. Contó que hay gente que ha querido enlodar su imagen, incluso creando perfiles falsos promocionando amarres, asociándola con esas prácticas, cuando ella se dedica a la sanción, armonización, canalización, entre otras cosas.

Ante consultada si es que busca generar miedo a la población, dijo “no es buscar ni generar miedo, en mi caso, es despertar la gente en ciertos aspectos, eso es prevenir, no es miedo, mantener a la gente prevenida. Desgraciadamente a al gente seria que hace las predicciones, ‘cuando el árbol tiene frutos, la gente le empieza a tirar piedras’. El país tiene un distanciamiento espiritual, y eso se ve a diario con las agresiones, con las discusiones, las mentiras, las malignidades”, concluyó.