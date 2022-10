Lo que le está pasando la está matando: el desgarrador mensaje de Shakira en Twitter

Toda Latinoamérica unida, en el asunto de Shakira/Piqué, está a favor de Shakira. Por todo y por todo: Piqué ha demostrado lo peor de sí mismo. Pero Shakira mostró en su última publicación en Twitter cómo le ha afectado esto.

¿Para una nueva canción? Esperamos. Para una nueva producción del alma, por todo lo que ha vivido, también. Lo cierto es que ella ha plantado varias semillitas (en la cultura pop gringa llamados “easter eggs”) donde ha develado una producción musical.

Y pues esto ha roto el corazón de miles de personas, cuando lo ha publicado en Twitter:

“Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría”

Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría. pic.twitter.com/DGAyry3mA4 — Shakira (@shakira) October 8, 2022

Todo, acompañado de un corazón pisoteado, que ha despertado la tristeza de muchísimos fans alrededor del mundo.

Todo el mundo adora y acompaña a Shak

Realmente, muy poco ha salido de favorable a Piqué. Hasta le han sacado sus violencias contra Shakira. Sin contar que su amante, siendo no tan inocente, pero no merecedora de todo el hate, ha sido escaneada en rayos X por todos sus looks. Y las comparaciones, machistas, arcáicas, y demás, han sido odiosas.

Y en esa tónica, mientras ella sale con su larguísimo pelo dañado, rogando porque Pantene la promocione, Shakira ya sacó una portada de Elle donde se ve más que ‘Bichota’ y donde ha tratado de afrontar el desamor lo mejor que puede.

Eso sí, ha condenado a los medios por su voracidad. Ha tratado de proteger a sus hijos. Pero pues es es España, donde analizan si hasta la reina Letizia usó un tampón en una ceremonia oficial.

Igual, ella no ha dicho más, y ha mantenido todo con mucha calma, elegancia y distancia. Sobre todo para proteger a sus hijos, los más afectados en el asunto, porque como a todo niño, les ha dado muy duro la separación de sus papás.