Pancha Merino recordó con afecto a sus compañeros de “SQP”: “Mi Pececillo, mi viejito hermoso”

La actriz, Francisca Merino, fue una de las invitadas en la edición del viernes del programa de conversación “Podemos Hablar” de Chilevisión, conducido por Jean Philippe Cretton. Dentro de los primeros segmentos del programa, cuando los famosos pasan por el “check-in”, el animador del espacio le preguntó sobre sus siete años en el programa de farándula “SQP”, y su opinión sobre tres de sus compañeros.

El primero en cuestión fue el comediante Felipe Avello, y al momento de ver su rostro en pantalla, Merino dice con afecto “mi pececillo”. “Mira Felipe es otra persona fuera de pantalla, a él le encanta reírse, reírse, reírse de la gente, pero cuando uno se ríe de él, vuelan plumas, se pone cucú, pero no, lo quiero mucho. Me he reído mucho con él, sobre todo en esos almuerzos de ‘SQP’, nos reíamos de él”, afirmó.

“Un día me dijo ‘¿Sabes qué?, me aburrí la tele, me aburrieron los gritos del sono, me aburrieron todos ustedes, ya no los soporto, me voy a hacer stand up’ y yo le dije, ‘qué te vaya bien amiguito’. Le fue súper bien, me encanta”, habló sobre la faceta pura de comediante de Avello.

Después, Cretton le preguntó por dos rostros más, Ítalo Passalacqua, a quien recordó como “mi viejito, yo disfrutaba con Italo, reindenos como se reía Felipe de él, yo trataba de hacer lo mismo y me decía ‘no a usted no le sale, a usted no le sale’.

“Disfruté tantas veces con mi Italito, mi viejito hermoso, que me iba a ver las obras de teatro, y a veces se quedaba dormido, y me veía con la crítica y yo le decía ‘usted durmió, durmió’”, comentó. Agregó que tenía un gran sentido de vocación y una persona muy humilde, que tenía un gran sentido del humor. Sin embargo, de Nacho Gutiérrez, quien dijo que no volvería a trabajar con ella, mencionó que esa afirmación no le quitaba el sueño y que no quería pelar.

