“Qué pena que le haga eso a sus hijos”: Marlene de la Fuente desmiente a Iván Núñez

La mediática polémica entre Marlene de la Fuente y el periodista de TVN Iván Núñez está lejos de terminar. Esto, luego que su exmujer y madre de sus cuatro hijos saliera a desmentir su comunicado, donde señaló que ella vive en una casa con “cuatro pisos, piscina, biblioteca, gimnasio, 800 metros cuadrados de jardín, 5 baños, 6 habitaciones y subterráneo”, dando a entender que vivían con todas las comodidades. Sin embargo, la realidad sería completamente diferente, según relató en el programa “Me Late”.

Según indicó la exmujer, el conductor de 24Horas habría dejado de pagar los gastos básicos y señaló que cuando él vivía en la casa se preocupaba de todo, pero ahora dejó a sus hijos a la deriva en cuanto a la mantención de la vivienda.

“Yo les quiero decir que hoy la casa no tiene piscina ni jardinero, porque no hay forma de mantenerla. Además, es un inmueble que se ha inundado tres veces. Nos hemos tenido que levantar a las 2, 3 o 4 de la mañana para sacar el agua”, contó.

“Mis hijos lloran derrumbados al ver la casa en el suelo, en invierno sin calefacción. Cuando Iván vivió ahí no tuvo ningún problema. Qué pena tener que separarme y que él le haga eso a sus hijos”, fueron parte de sus declaraciones.

“Cuando me iban a cortar el agua, me di cuenta que retiró el pack de todas las cosas que pagaba en la casa que era agua, luz y gas”, agregando además que le dejó una deuda de $1.425.000 en agua. “‘¿Eso lo hace un padre y no te avisa?”, reclamó.

[ “No pagan ni una hue...”: Carabinera explotó contra ambulantes y sacó aplausos en redes ]

“Esto es una burla”

Además, respecto a la colegiatura indicó que tiene una millonaria deuda la cual le correspondía a él hacerse cargo.

“Esa deuda existe, me la mandó el colegio ayer. Tengo una deuda también de casi $13 millones de pesos, y hay algo también que ustedes no saben. Aquí van a conocer la verdad de las cosas”, respondió.

“Tratando judicialmente de llegar a un acuerdo por el tema de los niños. Se llegó a un acuerdo entre las abogadas por fuera donde él dice que si yo pago la mitad del colegio, él va a pagar una deuda anterior que existía de $12 millones de pesos”, indicó Marlene.

“Yo voy y pago $6 millones y tanto. ¿Sabe lo que hizo él? no pagó su parte... esto es una burla, si son sus hijos”, lanzó la ex.

Marlene explicó al panel dirigido por Daniel Fuenzalida que cuando se separaron él le aseguró que sus hijos seguirían con todas las comodidades, pero no habría cumplido. Incluso, habría dejado de pagar el agua. Situación que ella se enteró cuando terminó la pandemia, puesto que no le habían cortado el suministro porque el país enfrentaba una emergencia sanitaria.

“Cuando terminamos la relación, yo hablé con él, para ver cómo lo iba a hacer, hasta que yo me levantara (económicamente). Me dijo: ‘Todo va a seguir igual, porque esto es un error mío. Recuerden que yo estuve en la casa trabajando, laboralmente como mujer, cuidando a 4 hijos, y además trabajándole a él”, remarcó.

Sin embargo, el periodista habría faltado a su compromiso. “Las cosas comenzaron a bajar, y yo decidí irme a juicio. Cuando una mujer llega a esa instancia, es porque el padre no quiere pagar las cosas”, aclaró de la Fuente.

Yo estoy exigiendo una pensión para mis hijos, porque yo no estoy pidiendo nada, nada”, remarcó De la Fuente.

Considerando lo anterior, puso el caso de mujeres que piden una compensación económica tras el divorcio. “A mí no me importa eso, sería ridículo llegar a exigir algo así. Aquí lo que me interesa son los cuatro niños”, sentenció.