6 cosas que no tienes que hacer durante una disculpa según la psicología

Para muchos, pedir disculpas es todo un reto, ya que no terminan de reconocer cuando son responsables de algo malo que ha ocurrido a causa de ellos. Se necesita mucha valentía y consciencia para eso.

Es por esa razón que, en ocasiones, la forma en la que nos disculpamos no termina siendo la mejor. “Muchos de nosotros terminamos disculpándonos de una manera que nos sabotea o lastima aún más a las personas a las que nos disculpamos”, escribe la psicóloga clínica Andrea Bonior en un post de Psychology Today.

Cosas que no tienes que hacer durante una disculpa

“Cuanto más consciente puedas estar en el proceso de hacer las paces, más significativas pueden ser tus palabras y más diferencia pueden hacer”, agregó.

En el perfil de Instagram de Psychology Today, la experta habló de varias cosas que no debemos hacer durante una disculpa.

1. Traer de nuevo el caso a la mesa

No uses la disculpa como una oportunidad para justificar tu comportamiento. Reconoce que actuaste de una forma no conveniente y pasa página.

2. Prometer cosas que no podrás cumplir

Cuando te vayas a disculpar, trata de ser realista en cuanto a lo que prometes y lo que harás diferente de ahora en adelante.

3. Ignorar el origen del problema

Para disculparte sinceramente, debes comprender el origen, la raíz del problema.

4. Añadir condiciones que niegan la disculpa

Esto aplica para quienes digan frases como “Lo siento, pero...”

Las disculpas tienen que ser honestas, no esperando algo a cambio (Freepik)

5. Esperar algo a cambio

El acto de disculparse debe ser honesto, no tiene que ser buscando una recompensa o algo a cambio.

6. Ignorar los sentimientos de la otra persona

Debes comprender y validar los sentimientos de la otra persona al momento de disculparte.

Entendemos que en la vida hay momentos complicados, pero lo más importante es que siempre trates de tomar consciencia de lo que haces, lo que dices y cómo actúas ante las demás personas, ya que nuestro comportamiento impacta nuestro entorno.

