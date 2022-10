Katty Kowaleczko sin miedo a equivocarse: “Puedo meter las patas y da lo mismo, es mucho más relajado”

A un día del estreno de “Juego Textual”, el programa de conversación que busca conocer a sus invitadas e invitados, a través de diversos juegos y segmentos, las panelistas junto a su conductor se preparan para recibir al público. La consagrada actriz nacional, Katty Kowaleczko, forma parte de este diverso equipo que tiene como objetivo amenizar las noches del lunes.

La actriz contó que fue una la última en ingresar al panel conformada por siete mujeres más, “me llamaron un jueves hablaron conmigo por teléfono, si me interesaba este proyecto, necesitaba que me lo explicaran. Un viernes, me lo presentaron, me gustó, lo acepté y el lunes fui citada a hacer el comercial”, explicó.

Kowaleczko habló con Publimetro acerca de experiencia en las grabaciones de “Juego Textual”, y qué es lo que la motivó a aceptar este nuevo desafío, “no es algo que haya hecho antes, he hecho un montón de tonteras, pero poder entrevistar entre comillas y lo encontré un bonito desafío. Si no lo hago bien, tengo mi oficio de base, yo sigo siendo una actriz, entonces no tengo mucho que perder” contó.

“Me ha gustado el formato porque no es una entrevista formal, sino que tú entras en el juego de una entrevista donde no hay un enjuiciamiento, no hay un “acoso textual” como era antes, sino que es un juego y desde el juego ir descubriendo a cada uno los invitados e invitados que tengamos. Lo encuentro entretenido, el abrir espacios de conversaciones, abrir experiencias de vida que se repiten en varias muchas familias y que no es algo exclusivo de uno o de los invitados”, afirmó.

Ella agradece la diversidad que existe dentro de las ocho mujeres que integran el equipo, “cada una aborda cada tema que es distinto. Es distinto porque hay diferencias generacionales, diferencias de vida, oficios, es distinto tener una periodista, una deportista, una comediante. Tú siempre vas a enfocar al entrevistado de acuerdo a tu experiencia de vida, la ventaja de no ser periodista es que no voy a ser tan incisiva ponte tú, Rayén es mucho más concreta, yo no. Puedo meter las patas y da lo mismo, es mucho más relajado”, nos mencionó la actriz.

Katty Kowaleczko está lista para que el público se enamore del programa y prendan sus televisores para que vean el trabajo del equipo, “hay muchos programas de conversaciones, pero este tiene el plus de que es más lúdico, menos agresivo, menos invasivo, una va hasta donde te den permiso. Eso habla del respeto por el otro y todo, yo creo que la gente nos va a ver, nos va a enjuiciar y va a ver si nos sigue viendo o no. Es una apuesta, en general, la televisión como en cine, teatro, todo es una apuesta, yo creo en un proyecto y lo hago o lo aceptó, veamos qué pasa”, concluyó la animadora.