Otras grandes series de Evan Peters además de Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer

Desde que la historia de Jeffrey Dahmer llegó al catálogo de Netflix, se ha vuelto el centro de la conversación en la mayoría de las redes sociales. Uno de los que ciertamente está aprovechando el foco es Evan Peters, quien encarna al terrible asesino en la serie dramática.

Peters ha demostrado una vez más su increíble talento, muchas veces aprovechado para interpretar personajes psicópatas tal como Dahmer.

Recordemos que el camino televisivo del actor comenzó con The Days, en el 2004, cuando tenía solo 17 años. Peters ha pasado, en pequeños papeles, por series como Dirt, Sin Rastro, Monk, House, One Tree Hill, Off the Clock, Ghost Whisperer, Criminal Minds, El mentalista, The Office, In Plain Sight y Parenthood.

Es por esto que hoy te venimos a contar de otras grandes series que han contado con una impecable participación de Peres, incluyendo otros proyectos de Ryan Murphy, una exitosa serie de Marvel y hasta una que le hizo ganar un Emmy.

American Horror Story

En 2011, de la mano del productor Murphy, Peters se catapultaría a la fama con American Horror Story, uno de los primeros proyectos que realizó Ryan Murphy mientras trabajaba en Glee. Se trataba de algo diferente donde apostaba por historias aterradoras y sangrientas.

Evan Peters participó en la primera temporada de la serie, la cual fue titulada Murder House, donde se colocó en la piel de Tate Langdon durante 12 episodios, lo que lo hizo resaltar entre los demás para los fanáticos.

Cada temporada de American Horror Story se concibe como una miniserie autónoma, siguiendo un conjunto diferente de personajes y escenarios, y un argumento con su propio “principio, medio y fin”. Muchos de los actores repiten sus participaciones en varias temporadas, Peters incluido, y algunos elementos de las tramas de cada temporada están vagamente inspirados en hechos reales.

Mare of Easttown

El 2021, fue un gran año para Peters pues trabajó en dos grandes éxitos. Uno de ellos fue sin duda el drama de HBO Max protagonizado por Kate Winslet, Mare of Easttown. Evan dio vida al Detective Colin Zabel, lo que lo llevó a ganar su primer Emmy.

“Una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania investiga un asesinato mientras intenta evitar que su vida se derrumbe”, nos dice la sinopsis.

WandaVision

Aunque Peters tuvo un papel de invitado en la serie, su participación por cuatro episodios fue de lo que más destaco en la primera ficción televisiva de Marvel Studios, WandaVision.

En la serie, la participación de PEters causó mucha emoción pues parecía estar retomando su versión del personaje Quicksilver que interpretó en la saga de X-Men de Fox. Sin embargo, al final se trató de un actor llamado Ralph Bohner que se hacía pasar por Pietro Maximoff.