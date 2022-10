Sergio Lagos sobre el estreno de “Juego Textual”: “Siempre es un buen momento para querernos un poquito más”

La espera terminó y “Juego Textual”, el estelar animado por Sergio Lagos, llega a las pantallas de Canal 13 hoy después del noticiario central. Un grupo de ocho mujeres conocerá las profundidades y el lado lúdico de los distintos invitados e invitadas que recibirán en esta temporada, quien inaugura este espacio es José Luis Repenning. Al comando de este programa está Sergio Lagos, que repetirá el plato en esta nueva versión de su antiguo espacio, “Acoso Textual”.

El animador marca una gran diferencia entre “Acoso Textual” y este nuevo formato, de acuerdo a lo que habló en exclusiva con Publimetro. “Chile es distinto, el mundo es distinto, el tema y el horario. Acá nuestra vocación es volver a revisitar un proyecto que por supuesto nos hizo mucho sentido, pero hay cambios. En las dos primeras versiones la intención era poder de alguna u otra manera observar cómo los hombres se conectaban con los temas que en el mundo femenino eran necesarios y urgentes de hablar”, comentó.

“Hoy día eso ha cambiado un poco, va a ser un ejercicio más de entrevista donde hombres y mujeres estarán sometidos a un cuestionario intenso. Es un programa de carácter más lúdico, como el nombre lo dice, esto es un juego. Antes íbamos de lunes a viernes por la tarde, en un programa con una estética más acotada, con una escenografía más íntima. Ahora tiene un carácter más festivo, más alegre, eso por supuesto que cambiará la percepción de la gente sobre lo vimos antes y de lo que vamos a presentar ahora”, aseguró.

Ante la consulta sobre por qué ahora es un buen momento para volver con este icónico programa, él dijo que, “siempre es un buen momento para conversar, siempre es un buen momento para querernos un poquito más, para escucharnos. En estos últimos años, en todos los procesos de cambios y transformaciones que hemos vivido, a ratos como que la felicidad también era casi casi mal vista, reírse era un poco ingenuo, incluso fugaz y torpe. Yo creo que no, creo que la risa es constitutiva como los besos y las caricias de la vida, no es sólo lágrimas y golpes la existencia, tiene de todo”.

Él afirmó que lo ha pasado fantástico en las grabaciones del programa y espera que eso se transmita a la audiencia, “me reí mucho y estuve muy nervioso. Viví muchas cosas, se me aceleró el ritmo cardiaco, espero que a los telespectadores les pasen cosas también. Aunque eso me lo van a contar ellos a través de las redes, me imagino, o cuando nos encontremos en la calle me irán dando su feedback”, respondió.