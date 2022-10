A lo “True Detective”: Sergio Rojas sacó todo su lado policial y logró encontrar la camioneta que robaron a su sobrina

Fue un fin de semana intenso para el periodista Sergio Rojas y su amigo Edmundo Varas, quienes buscaron intensamente junto a Carabineros y la PDI, la camioneta que le robaron a la sobrina del conductor de “Que te lo Digo”...y lo lograron, porque la encontraron.

“Recuperamos la camioneta gracias a Carabineros, @osarch_chile que eso una ong que busca autos robados, y todos quienes ayudaron en esta aventura que tuvo un final feliz!!!! Y gracias a @edmundovarasoficial que apañó hasta ultimo momento infinitamente agradecido y se que detrás hay una mariposa cuidándonos !!!!!!! Graxxxxxx”, escribió Rojas en su Instagram.

Sin embargo, en Publimetro fuimos más allá y conversamos con Sergio Rojas, quien relató todo lo sucedido y el periplo para dar con la ubicación del vehículo.

“La camioneta se la robaron en la madrugada del sábado a las 2:30 horas y mi sobrina se dio cuenta a eso de las 8:30 horas, cuando bajaron del edificio en Concón y se dieron cuenta que la camioneta no estaba y fueron a dejar la denuncia y todo. A mí me avisaron el domingo que la camioneta habían robado. Y ya estaba al tanto y empecé a publicar en mis redes sociales. Mi sobrina recibió una foto de donde estaba la camioneta estacionada”, comenzó el relato de Rojas.

Fue así que a partir de la imagen, le comienzan a decir que esto correspondería a la comuna de Maipú, y Rojas junto a sus contactos comenzaron a viralizarla. “Me empezaron a llegar datos de cuál era el sector y mi sobrina había chequeado a través del TAG que la última salida que ellos tenían era por la salida de Los Mares de Maipú”, precisó.

En toda esta búsqueda y publicaciones en redes sociales, “aparece un tipo que decía llamarse Oswaldo y pedía $800.000 que fueran depositados a su a una cuenta y él dejaba la camioneta estacionada en un lugar y ahí nos daba la dirección”, relató Rojas. De esta forma contactó al sujeto y “le digo que soy Sergio Rojas, periodista y que por qué no me entregan la camioneta en buena onda para evitar cualquier tipo de problema y una funa. El tipo insistió en que no es que no, porque él la había comprado, supuestamente quería recuperar su plata y yo le digo, bueno, le digo, te hago una oferta y te pago $500.000 y nos da una cuenta que es de una empresa, una empresa que se dedicaba a la venta de productos de aseo”.

Obviamente, y gracias al apoyo de la PDI y Carabineros, averiguaron que el teléfono del sujeto recibía la llamada desde la cárcel.

Luego de que la PDI les informara que ya sabían dónde estaba la camioneta, los contactó la ONG Osarch, con quienes se reunieron en Puente Alto, donde se supone estaba el vehículo. “Y esta casa era absolutamente distinta al resto de las casas y nos dijeron que detrás de un vehículo que había que era un Volkswagen, estaba la camioneta, pero estaba cubierta con unas planchas de madera”, relata el periodista.

Y bueno, detrás de las planchas estaba la camioneta, que había sido clonada, teniendo un final feliz.