“Afortunadamente no me pillaron”: José Luis Repenning admitió que cometió un delito

José Luis Repenning fue el primer invitado en el estelar “Juego Textual”, donde fue víctima de un intenso interrogatorio de parte de las ocho panelistas. En este contexto, es cuando el periodista confesó haber cometido un delito.

“Qué decepción más grande”, fue una de las primeras reacciones a sus palabras, esto mientras que un 78% del público aseguró que sí lo creían capaz de cometer un acto poco honesto.

“Menos mal que ya firmé el contrato de Canal 13″, lanzó al momento de conocer los resultados de la encuesta.

El jugo Yupi

Posteriormente, el nuevo animador de Canal 13 confesó: “Fui mechero en esa oportunidad, tenía siete años, pero eso no justifica nada”.

“Afortunadamente no me pillaron (...) Me encantaba que cada vez tenía 5 pesos de esa época, comprarme los jugos Yupi para comerme el polvo”, comentó en el estelar.

Posteriormente, contó cuál fue su plan para poder robar este artículo: “Efectivamente, casi nunca tenía plata y vivía frente a un Almac y tenía muchas ganas de comer jugos Yupi. Fue tan así que miraba para todos lados, transpiraba helado y tomé el jugo, me lo puse debajo de la polera y salí con el gesto de un dolor de guata”,

En la misma línea, aclaró que “sentí que todos los guardias me miraban y sabían lo que había hecho. Debo decir que me comí el jugo con una culpa”.