Angela Lansbury, la mujer que encontró el amor tras ser abandonada por un esposo gay

“No puedo seguir. Soy gay”, decía en la carta de despedida que Richard Cromwell dejó a su esposa, la reconocida actriz Angela Lansbury. En 1946, a sus 19 años y con tan solo siete meses de casada, la artista enfrentó una dura decepción.

Según publicó el portal La Vanguardia, en múltiples entrevistas, ella admitió que la experiencia la hizo ser “más dura con los hombres”, pero afortunadamente el amor tocó a su puerta con Peter Shaw, un ejecutivo de producción de MGM, con quien se casó en 1949, y con quien estuvo hasta que la muerte los separó en el 2003. Fueron más de 50 años de matrimonio.

Este 11 de octubre, la leyenda de Hollywood Angela Lansbury murió a los 96 años de edad en Los Ángeles (EE.UU.). De esta forma, se reencuentra con quien fue el amor de su vida.

Sus familiares informaron a través de un comunicado, difundido por la revista People, que falleció a la 1:30 de la mañana de este martes, mientras dormía. A un día de su cumpleaños 97.

Angela Lansbury tuvo tres hijos: Ian Lansbury, Katherine Shaw y Peter John Shaw, además de tres nietos y cinco bisnietos.

Fueron 70 años de carrera artística

Fue muy conocida por su papel como la inspectora Jessica Fletcher en la serie “Murder, She Wrote”, pero su trayectoria va mucho más allá. Participó en numerosas series de televisión y películas. Fue una estrella de Broadway.

Algunas de las series en las que participó fueron “Talent for Murder, The Gift of Love: A Christmas Story, Lace, Rage of Angels II, el drama de Hallmark Hall of Fame The Shell Seekers y The Love She Sought.

Nació en Gran Bretaña, pero gran parte de su carrera la hizo en Estados Unidos. Los medios del espectáculo reseñan que ganó cinco premios Tony (uno de los cuales fue a sus 82 años) y obtuvo 12 nominaciones al Emmy. Estuvo nominada tres veces al Oscar y en el 2014, la Academia le dio el premio honorífico.

Fueron 70 años de carrera artística que la hacen pasar a la historia como una de las leyendas de Hollywood.