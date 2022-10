Anita Alvarado se quejó que le recuerden su pasado en la prostitución y no valoren su labor de madre: “La chilena es súper aperrada”

Anita Alvarado aseguró anoche, en entrevista con Eduardo Fuentes en el late de TVN “Buenas a noches a todos”, estar muy molesta porque en vez de valorar el esfuerzo que por años ha hecho para sacar adelante a sus hijos, en el país le recuerdan su pasado en la prostitución.

“La chilena es súper aperrada, es súper buena madre, súper preocupada, criamos a nuestros hijos súper mamones, pero Chile se sorprende porque fui prostituta”, se quejó la mediática figura televisiva, quien recordó que más allá que en su pasado haya ejercido la prostitución, pocos valoran el hecho de tener que responsabilizarse por el cuidado y formación de sus hijos.

Las confesiones de Anita Alvarado en TVN

“Haber sido eso, y después de haber tenido tantos maridos, tantos hijos y de padres diferentes (les sorprende) que sea mamá”, insistió Alvarado. “Eso le sorprende a Chile (...) las madres chilenas son súper buenas madres”, reflexionó.

Soy de las madres que sí les ha dado con estas cucharas de palo. Se las doy en el traste a los cabros cuando corresponde. — Anita Alvarado

En esa línea, Anita fue enfática en señalar que su rol de madre lo ha ejercido con amor, pero también con la dureza que requiere ante el gran número de hijos que tiene.

“Yo soy de las madres que sí les ha dado con estas cucharas de palo. Se las doy en el traste a los cabros cuando corresponde, porque después me voy a arrepentir si no les di el palazo en el traste cuando correspondía, entonces después me voy a tener que andar con el cabro en el psicólogo”, relató.

“A mí me gusta criarlos a mi modo”, dijo Alvarado, quien aseguró a Fuentes que nunca estuvo en su mente el dejar a sus hijos bajo el cuidado y crianza de una asesora del hogar: “Soy bruta absolutamente”.

Sus aprehensiones, insistió, están vinculadas a su forma de educar a sus hijos, a quienes prefiere corregir a través del “correctivo”, su forma aprendida en la vida.