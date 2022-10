José Luis Repenning y el amor tras su separación: “No voy a llegar y meter a cualquier persona a mi casa”

El nuevo fichaje de Canal 13, José Luis Repenning, fue el primer invitado a “Juego Textual”, donde uno de los temas a tratar fue la relación con sus hijos tras la separación matrimonial y cómo vive el amor en la actualidad. En “La foto de tu vida”, Katty Kowaleczko y Yazmín Vásquez tenían una imagen guardada en un sobre y el invitado debía elegir una para referirse a ella. Optó por la de la actriz, y se trataba de una postal de sus tres hijos, “son las tres cosas más importantes de mi vida… son para lo que uno vive” (Valentina, José y Pablo, de 11, 10 y 6 años respectivamente)

“Yo no tengo más norte en mi vida que ellos”, destacó el exconductor del noticiario matinal de Mega en medio de una emoción que lo llevó a las lágrimas al tocar este tema; y dentro de ello, y como padre separado, recalcó que él no tiene la cabeza en la sintonía de andar conquistando a alguien en la vida porque su prioridad son sus hijos.

“Ellos son chiquititos, necesitan mucho de sus padres, de su papá, y todo lo que hago lo hago en función de ellos. Organizo toda mi vida en torno a ellos, a verlos, a estar con ellos y que ellos sientan que su papá no les falta un minuto”, enfatizó, agregando que “me gustaría estar las 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año y toda la vida con ellos”.

“Lo principal es que sea una excelente persona que me acompañe en la crianza”. — José Luis Repenning

Sobre el ser padre separado, el rostro de TV dijo que “es muy duro para todos los que hemos pasado por esto, pero procuro verlos mucho y estar mucho con ellos y darles toda mi energía”.

Tita Ureta puso como ejemplo que su padre enviudó cuando ella era muy niña y desde ahí sólo se centró en su rol de padre, ante lo que el nuevo animador de “Tu día” dio a conocer que “evidentemente yo no voy a llegar y meter a cualquier persona a mi casa. El día que sea, espero que no sea solamente una buena pareja para mí. Lo principal es que sea una excelente persona que me acompañe en la crianza”.

Tita también le preguntó por un mensaje que le daría a sus retoños y José Luis prosiguió así: “les diría que nunca se olviden que su papá está las 24 horas siempre pensando en ellos, que son lo más importante de mi vida, todo lo demás es un nexo. Todo lo que me llena el alma y el corazón son mis niños”, sacando una emoción que dejó a todo el estudio paralizado… “puchas, me hicieron llorar”, añadió al respecto.

Acerca de la separación que enfrentó y el proceso de cómo seguir adelante su proyecto de familia, Repenning contó que “el más chico no se va acordar nunca que vivió en esa situación, porque tenía tres años, pero por eso mismo me he esforzado mucho para que ellos no sientan que no viven con su papá, sino que todo lo contrario. O sea, yo no hablo de ‘¿cuándo vienen a mi casa?’ Es ‘vámonos para la casa’, porque es su casa, no hablo como que fuera mía… y el lenguaje genera realidad. Entonces ellos tienen dos casas, la casa de la mamá y la casa del papá, y siempre vamos a ser una misma familia, los cinco… y nosotros cuatro tenemos una unidad, complicidad y un lazo muy fuerte”.