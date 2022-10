Las veces que Jamie Lee Curtis demostró el gran cariño que tiene por Lindsay Lohan

Jamie Lee Curtis ha dejado a todos boquiabiertos luego de revelar la posibilidad de repetir su papel como la doctora Tess Coleman en una secuela de Viernes de Locos (Freaky Friday). Por supuesto lo que más le emocionaría sería volver a trabajar con Lindsay Lohan, quien en la cinta de 2003 dio vida a su rebelde hija Ana Coleman.

Fue durante una participación en el programa The View en el cual estaba promocionando la cinta Halloween Ends que la conductora Sarah Haines le preguntó a Curtis si habría continuación de aquella clásica comedia de Disney.

Aunque la actriz dijo que no había planes concretos, ahora que está trabajando de nuevo con la empresa, ha dejado claro que está más que dispuesta para grabar Freaky Friday 2.

“Ya le escribí a Disney, mis amigos en Disney, estoy en su nueva película Haunted Mansion”, dijo en el programa de entrevistas de ABC. “Tengo 64 años hoy, no hoy, pronto, en un mes o lo que sea. Mi punto es que estoy muy abierta, creativamente estoy muy abierta”, sentenció.

“Lindsay Lohan y yo en Freaky Friday. Ella acaba de hacer una película navideña, creo, y se casó. … Está todo bien. ¡Que se haga! Déjame ser la abuela, déjame ser la abuela mayor que cambia de cuerpos, para que Lindsay sea la abuela sexy que aún es feliz con Mark Harmon en todas las formas en que ustedes serían feliz con Mark Harmon”, — Jamie Lee Curtis

“Me gustaría ver a Lindsay como la abuela sexy y me gustaría verme tratando de tratar con niños pequeños hoy. Quiero ser una madre en el mundo de hoy”.

La actriz por supuesto hizo referencia a que sus personajes vuelvan a cambiar de cuerpo como lo hicieron en la primer entrega y mencionó Mark Harmon, quien interpretó a Ryan, el prometido de Tess con quien se casa al final.

La complicidad de Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan

Lindsay y Jamie hicieron una gran mancuerna en Freaky Friday. A pesar del paso de los años, la veterana actriz siempre habló con mucho cariño de Lindsay e incluso era común que mencionara anécdotas a su lado en sus encuentros con la prensa,

“Mi pregunta, hasta el día de hoy, para Lindsay es: ‘¿Cuál era la canción que ambos estábamos tratando de aprender el rap en el auto cuando estábamos filmando la escena del auto?’ Y esa sería la canción de Justin Timberlake ‘Like I Love You’”., dijo en una ocasión, haciendo referencia a que siempre que le llega un mensaje de un desconocido asegurando que es alguien específico, ella lo pone a prueba para ver si es verdad.

Quizá la vida las ha distanciado pero el cariño sigue y con el reciente regreso de Lindsay Lohan a la acción, Jamie dijo:

“Estamos en contacto, y el hecho de que ella pueda burlarse un poco de sí misma (significa) que todos podemos burlarnos de nosotros mismos, créanme. El mundo del espectáculo es muy difícil, y estar frente a la prensa sensacionalista es muy difícil, es realmente brutal. Así que Dios la bendiga”. — Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis ha sido una de las estrellas consagradas de Hollywood por excelencia y adquirió gran popularidad entre las generaciones más jóvenes gracias a Freaky Friday sin embargo, Lindsay, quien entonces era una de las consentidas de Disney, comenzó una caída vertiginosa.

Después de la cinta, vinieron otros proyectos para Lohan como Confessions of a Teenage Drama Queen, Mean Girls, Herbie: Fully Loaded y Just My Luck pero todo cambió en poco tiempo pues comenzó a transformar su cuerpo y a caer en excesos.

Jamie tampoco tuvo una juventud fácil ya que cuando estaba ascendiendo en su carrera también se enfrentó a la presión de la industria que la llevó a las adicciones. Es por eso que siempre mostró una gran empatía con Lindsay.

En varias ocasiones, Jamie ha defendido a Lindsay de los señalamientos. Uno de esos momentos fue cuando el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump se atrevió a hablar en pantalla sobre cómo sería tener sexo con Lindsay Lohan, quien en ese momento tenía 18 años.

“Probablemente tiene muchos problemas, y en consecuencia, será muy buena en la cama”, dijo en referencia a Lohan.

Curtis se mostró indignada y no dudo en exigir respecto por su compañera. “Cómo te atreves. Ella necesitaba ayuda. @realDonaldTrump”, respondió.

Años después, la actriz también expresó su felicidad cuando Lohan anunció su compromiso.

“Estoy feliz de que ella sea feliz. Ella es un gran talento. Y ha tenido mucho en su plato desde muy joven. Parece que se está adaptando a una vida doméstica realmente feliz: está comprometida”, expresó.