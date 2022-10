Lollapalooza Chile 2023: con Drake, Billie Eilish y la “Despechá” de Rosalía se oficializa Line Up del show

Este martes se oficializó el Line Up de la undécima versión del ya tradicional Lollapaloopza Chile del próximo año, evento masivo que se realizará nuevamente en el Parque Cerrillos, durante el 17, 18 y 19 de marzo.

Será como siempre, un espectáculo que combinará los más variados estilos musicales, y en los que destaca el fenómeno tiktokero del “Despechá”, interpretado por la estrella hispana Rosalía, una de las artistas más esperadas en el país.

Variada oferta de Lollapalooza Chile

Junto con la artista española, también llegarán megaestrellas como Billie Eilish, Drake, Blink-182, Jane’s Addiction, Lil Nas X y Tame Impala, las grandes apuestas para las tres jornadas de espectáculos que desde ya prometen un variopinto espectáculo de géneros musicales, entre los cuales se encuentran los artistas urbanos nacionales Pailita, Young Cister y Cris MJ, algunos de los grandes fenómenos del género que estos últimos años ha ganado notoriedad en el escenario internacional.

Line Up Lollapalooza Chile 2023. Fuente: Instagram @lollapaloozacl.

La cartelera también presentará otras alternativas. Como los casos del DJ Armin van Buuren, quien en cinco ocasiones -caso inédito del rubro- ha sido nombrado como el DJ más importante del orbe (2007, 2008, 2009, 2010 y 2012); la banda británica de rock alternativo The 1975, la colombiana-estadounidense Kali Uchis y el compositor británico Jamie XX.

Con la parrilla ya definida, el proceso de venta de entradas se mantiene a tope con la oferta de tickets en la plataforma PuntoTicket, donde es posible adquirir paquetes para los tres días de espectáculo o comprar boletos unitarios para cada uno de las jornadas previstas en marzo del próximo año.

Otros artistas que fueron oficializados en el Line Up del espectáculo son: Claptone, Fred Again.., Mora, Tove Lo, Alison Wonderland, Gorgon City, Rise Against, Aurora, Conan Gray, Wallows, Purple Disco Machine, Tokischa, Polo & Pan, Pánico, Benito Cerati, Ryan Castro, Louta, Plumas, Vicente Cifuentes, Sofía Gabanna, Ases Falsos, Omar Apollo, Elsa y Elmar, Friolento, Benjamín Walker, Yael Meyer y Melanie Ribbe, entre varios.