Los signos de deben vigilar su economía en la segunda semana de octubre

Serán siete días en los que algunos signos del zodiaco deberán prestar mucha atención a sus finanzas, puesto que hay algunos elementos que están interfiriendo en sus vibras. Recordemos que el dinero son energías que circulan, y no deben permanecer estancadas. Leo, Virgo, Capricornio y Cáncer tendrán que vigilar de cerca todo lo relacionado a su economía.

Es importante que cuáles son tus objetivos durante estas semanas y cuánto dinero tienes destinado para ello. Realiza un presupuesto, trata de cumplirlo a cabalidad para lo alterar tus cuentas. Elabora un plan con el dinero que ingresa, cómo debe salir y en que tiempo.

Otra forma de organizarte créate una meta de ahorro y qué quieres hacer con él. Busca un propósito a largo plazo y trabaja en función de este.

Leo

23 de julio al 22 de agosto

Tu gran problema es que te gusta gastar dinero. No puede llegar muy bien a tus manos o cuenta bancaria porque ya tienes pensado en qué lo usarás, y no precisamente en objetivos claros y de provecho, sino en cosas superfluas. Por eso, antes de que te llegue la otra quincena no tienes nada en los bolsillo, se ha ido como sal en el agua.

Debes administrar muy bien tus egresos porque están viviendo el día a día, sin siquiera pensar en un futuro inmediato.

Capricornio

Del 22 de diciembre al 19 de enero

Sabes lo valioso que eres, que tienes mucho talento y que eres bueno en lo que haces, pero no eres capaz de valorarte y cobrar lo justo por tu trabajo. Tú mismo te humillas cada vez que regalas tus

comisiones, mano de obra o rebajas el precio de tus productos. Es muy claro que el objetivo es vender y darte a conocer, pero no de esa forma.

Esta semana si no empiezas a poner un límite en este defecto, pues llegará el momento en que las personas solo te buscarán por tus valores y te sentirás usado, entonces, cuando quieras reaccionar y darte tu puesto, será muy tarde.

Cáncer

21 de junio al 22 de julio

Te encante endeudarte para poder conseguir las cosas que necesitas y que muchas veces quieres solo por capricho. A crédito, hasta el cielo lo tomo, esta premisa debes comenzar a borrarla de tu mente en estos siete días. Las deudas solo atrasan, salvo cuando son para un fin con mucho propósito mucho más grande y muy valioso, o cuando se trata de una emergencia. ¡Sáldalas ya!

Debes entender que no has avanzado más en tu camino, porque estas te anclan. En esta semana crea un plan para ir saliendo de ellas paso a paso.

Virgo

Del 23 de agosto al 22 de septiembre

A veces sientes que la mala suerte está de tu lado, cada vez que se va a materializar ese sueño que tanto anhelas, se cae porque el dinero que tienes debes destinarlo para otra cosa, pues esto se debe a la forma cómo piensas: siempre buscando lo regalado, lo más barato, lo de menor calidad. Sabemos que la economía a nivel mundial no está muy estable, pero eso no justifica que pienses siempre desde la pobreza.

Trabajas duro y lo más lógico es que comiences a darte el valor que tienes. Por ejemplo, si quieres comprarte un par de zapato, pero debes elegir entre dos, pues que el precio no sea una excusa. Practícalo esta semana, y verás cómo las cosas van a ir cambiando.