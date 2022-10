No todos odian a Piqué, muchos defienden su actuar tras romper con Shakira

La novela tras la separación de Piqué con Shakira deja un nuevo capitulo casi que a diario y ahora el jugador del Barcelona es cuestionado por compartir con su nueva novia junto a sus hijos en su casa de vacaciones y mientras muchos lo critican, hay varios usuarios de las redes sociales que lo defienden.

La más reciente polémica que envuelve al jugador de Barcelona son unas fotografías en las que se le observa compartiendo junto a su nueva pareja, Clara Chía, en compañía de sus dos hijos, Milan y Sasha, algo que ha abierto el debate sobre su comportamiento.

El programa El Gordo y la Flaca reveló las imágenes que han dado mucho de qué hablar en las redes sociales con unas fotos captadas por un paparazzi español.

“Es la casa donde muchas veces vimos a Shakira con Piqué, pero que ahora disfruta Clara, y ella feliz con su futbolista y los hijos de la barranquillera”, afirma el reportaje.

Piqué tiene sus defensores por seguir su vida normal

Mientras muchos cargan contra el futbolista y lo tildan de lo peor por poner a compartir a sus hijos con su nueva pareja, diciendo que debió esperar más tiempo, otros lo defienden y dicen que es cuestión personal.

Algunos comentarios que cuestionan los reproches a Piqué

- “Muchas deseando que le vaya mal con clara pero esas mismas no estan con el padre de los hijos, esa mismas tampoco aconsejan sus amigas que se queden con un hombre que no la ama, cuando el amor se acaba no se puede forzar por vivir de apariencias, y los fanáticos deben aceptar que cada persona haga lo que quiera con su vida”.

- “Y bueno es sano para los niños compartir con su papá y su entorno. A ellos no les han sido infiel . Los hijos deben apartarse de las relaciones de los adultos”.

- “Claro es la pareja de su papá 😂 lo más lógico!”.

- “Que tóxica narración, menos mal que juramos volver mejores luego de la pandemia”.

- “Que mal intencionado son en este programa, no tiene ni el más minimo respeto por los artistas”.

- “Y más o menos creen que cuando un matrimonio se acaba los hijos no pueden convivir con la nueva pareja de la otra persona!? A esto llaman noticia? Es en serio??”.