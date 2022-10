Pancha Merino sin filtro: “Me quiero casar en Italia en un futuro, porque no quiero que vaya nadie”

En el último capítulo de “Podemos Hablar”, estuvo invitada la actriz Francisca Merino, quien se refirió a su postergado matrimonio con Andrea Marocchino, el cual en sus propias palabras, “se complicó”.

“Se complicó. Decidimos casarnos antes de la guerra (ruso-ucraniana) y después de la guerra las cosas en Europa cambiaron, subieron un 50% todos los costos. Y también hay situaciones personales que todavía yo no he cerrado legalmente. Así que decidimos hacerlo en algún momento más tranquilo y no apurados, con estrés”, explicó en el estelar de Chilevisión.

Y bueno, otro tema fue el económico, ya que “hasta mi mamá empezó, que para mí era la persona más importante que estuviera, ‘mijita, estoy mal, ahora está el covid, imagínese yo con 85 años, me llega a pasar algo’ (...) Cosa que es verdad. Me caga el matrimonio… No. Mamita te amo. Nunca te va a pasar nada, porque estamos todos rezando por ti”, explicó la actriz por su boda en Italia.

“Me quiero casar en Italia en un futuro, porque no quiero que vaya nadie. Los amigos de Andrea y chao. Porque yo ya me casé con 400 invitados y cuando me separé, ¿quién estaba? ¡Ni uno!”, sentenció.