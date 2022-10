Contenta y emocionada: Cecilia Bolocco contó detalles de su matrimonio y mostró su lujoso anillo

Cecilia Bolocco decidió volver a transmitir en sus redes sociales, y en esta ocasión contó algunos detalles de su matrimonio con José Patricio “Pepo” Daire.

Mediante su cuenta de Instagram, la exMiss Universo habló sobre el evento del sábado mientras presentaba su nueva casa.

“Vengo llegando de la oficina a mi nuevo hogar… mi amor está haciendo gimnasia, entonces voy a aprovechar estos cinco minutos, no saben lo cansada que vengo”, señaló de entrada.

“Mi WhatsApp está colapsado con más de 2.000 mensajes, porque ahora están hablando con la señora de Daire”, expresó contenta.

Posteriormente, la diseñadora mostró su preciado anillo de bodas: “Qué emoción… ando con la argolla, adentro dice ‘Pepito’ pero no la alcancé a leer porque llegó y me la puso y hoy quise leerla pero me dio cosa sacarme el anillo”, confesó la “Ceci”.

“Yo estoy tan feliz, me casé este fin de semana. Yo suponía y pensaba que iba a ser más privado, pero se corrió la voz, no sé cómo, pero bueno, dije ‘ya qué importa’, si así es la vida”, aseguró.

En la misma línea, contó que algunas cosas estaban planificadas de otra manera, pero que finalmente todo resultó bien. “Tuvimos que poner una carpa, porque primero iba a llover torrencialmente justo el sábado (…) pero Dios es bueno y no me tocó lluvia, estuvo tan linda la ceremonia”, comentó con sinceridad.

Finalmente, Cecilia Bolocco decidió escribir unas tiernas palabras en la descripción del video: “Estoy tan feliz en nuestro nuevo hogar! Gracias de corazón por todo el amor y buenos deseos que nos han enviado a mi amor @pepodaire y a mí por nuestro matrimonio! Tenemos tanto de qué hablar y ponernos al día!! Ahora saben por qué estuve un poco desaparecida!”, concluyó.

Acá puedes ver el Instagram Live: