Juan José Lavin y su proceso de dejar de fumar: “Tratando de salir adelante, dejando de fumar”

El periodista Juan José Lavín en su programa de radio “Sentido Común” de El Conquistador, junto a la diputada María Luisa Cordero, señaló que se encuentra batallando en contra su adicción al cigarro. Esto lo habría llevado a conocer los vapeadores, que son cigarros electrónicos que personas utilizan para dejar el cigarro.

“Estoy muy orgulloso de esto y muy feliz de ir a un lugar donde me pude conseguir un sucedáneo del tabaco que es un vapeador (procede a mostrarlo en pantalla), rojito, chiquitito y tecnológico. Adentro tiene un líquido que se transforma en el famoso vapeo. En este caso tiene algo de nicotina que me ha permitido estar entre cuatro a cinco horas y no he fumado cigarrillos, lo que para mí un milagro”, mencionó el periodista.

“Es una cuestión extraordinaria, no lo había podido hacer solo nunca. Así que estoy con esta ayuda, tratando de salir adelante, dejando de fumar y si lo consigo bueno voy a agradecer en el alma a quienes me ayudaron, pero además, vamos a tener que entrar en una reflexión como país respecto a lo que está pasando con el tabaco, con el dejar de fumar, con los vapeos, los vapeadores y el mercado de vapeadores”, agregó Lavín.

El periodista aseguró que no le estaba haciendo publicidad a ninguna marca, lo que fue secundado por la Doctora Cordero, “pero si esto funciona para mí, vamos a tener que pedir explicaciones a quienes se han opuesto a esto (los vapeadores) de manera tan sistemática. No es porque yo sea nada especial, yo soy un fumador, un adicto”, aseguró.

Sin embargo, la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer no descarta que puedan existir efectos adversos en la salud, afirmaron que “el aerosol del cigarrillo electrónico puede contener nicotina y otras sustancias adictivas que pueden causar enfermedades pulmonares, enfermedades cardiacas y cáncer.”

Si es que produce el mismo efecto perjudicial como el cáncer al pulmón en las personas, es algo que todavía no pueden afirmar con certeza debido a la novedad de este producto. “Los cigarrillos electrónicos siguen siendo relativamente nuevos, y se necesita más investigación durante un período de tiempo más prolongado para saber cuáles pueden ser los efectos a largo plazo. Los puntos más importantes que hay que saber es que aún se desconoce a largo plazo los efectos que el uso de cigarrillos electrónicos tiene sobre la salud, y que todos los productos del tabaco, incluyendo los cigarrillos electrónicos, pueden poner en riesgo la salud de las personas”, señalaron.