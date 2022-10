La ardiente confesión de Pamela Díaz sobre Jean Philippe Cretton: “Tenemos un tema sexual muy rico”

Este martes se emitió el segundo capítulo del nuevo programa prime de Canal 13, “Juego textual”, en el que la invitada fue Pamela Díaz. Dentro de la sección “Termómetro sexual”, Pamela confesó que para ella es matapasiones “la hediondez” y habló de que “primera vez que estoy con alguien que tiene tatuajes” y que, en relación a Jean Philippe Cretton, “me parece muy sexy… porque estoy enamorada seguramente”.

Begoña Basauri le consultó por si tendría sexo con un desconocido y la ex de Manuel Neira confesó que “no solo con uno amiga… sí, pues, sí es verdad, sí estoy vieja ya”. Eso sí, que “no haría un trío con una pareja”, ya que estaría muy celosa de que él pudiera gozar con la otra persona.

Tita Ureta, en tanto, le preguntó por cómo fue su primera vez y ella manifestó que “yo tengo un problema, no me acuerdo, lo juro por Dios, porque me encantaría acordarme quién fue, pero no porque salí con varios”. Es así como recuerda a tres primeros pololos serios e importantes, pero no rememora con quién perdió la virginidad. “Es como que tuviera bloqueado un tema ahí”, agregó al respecto.

El sexo con Jean Philippe

“Chiqui” Aguayo fue más allá y le hizo confesar la zona de su cuerpo que le genera mayores estímulos y ella confidenció que con Jean Philippe Cretton “nos damos unos besos heavy… somos mucho de darnos besos, nos gusta”, añadiendo que “nosotros tenemos un tema sexual muy rico”. De esta forma, reveló que cada vez que se ven, tienen relaciones sexuales, “porque no vivimos juntos”. Pamela incluso dijo que el 90% de su vínculo como pareja pasa por lo sexual.

Pero Díaz también detalló otros hechos relevantes en su lazo con el animador: “a mí me gusta conversar y con él converso muy bien y nos cagamos de la risa. Cuando dices que tu mejor panorama es tu pareja, yo hoy día lo siento”.

Como parte de esta sección, la invitada de “Juego textual” también desclasificó que nunca ha fingido un orgasmo y que ha hecho el amor en el baño de un avión.