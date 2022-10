Le regalan strippers a una abuela y sufre infarto en pleno show

Una influencer de Cartagena de Indias (Colombia) quiso regalarle un momento ameno e inolvidable a un grupo de ancianos al organizar una fiesta erótica en un geriátrico, pero se llevó un gran susto al terminar casi en tragedia.

Nadia Cartagena colgó en sus redes sociales el incidente que se volvió rápidamente viral, pues muchos criticaron que sometiera a los abuelos al límite, sin importarle su edad avanzada.

“Hoy realicé una fiesta erótica para los adultos mayores y me llevé el susto más grande de mi vida, porque no esperé que sucediera lo que pasó y la verdad es que lo siento mucho, solamente quería brindarles un rato de diversión y no me esperaba esa situación, así que yo quiero que ustedes opinen sobre la situación”, aseguró llorando.

El momento en el que una abuela sufre un infarto rodeada de strippers

En los audiovisuales que han aparecido en redes sociales se puede ver a un grupo de stripers bailando alrededor de una señora entre risas y movimientos sensuales.

Sin embargo, en medio del disfrute, la mujer se lleva las manos al pecho mientras se desvanece y cae al piso.

Los bailarines la auxiliaron de inmediato al ver que estaba sufriendo un infarto y llamaron a emergencias.

El escenario de diversión se llenó de pánico, pero por suerte la anciana logró recuperarse, aunque una avalancha de críticas cayó sobre Nadia a pesar de que se mostró arrepentida.

“Te tenía en otro concepto hay cosas que de veras no se deben publicar. Me parece una falta de respeto para estos ancianos, lo tuyo es ayudar al prójimo y con esto quedas salida de tono”, “Que mujer tan inconsciente”, “No podía organizar algo más tranquilo a los pobres viejitos?”, “Nadia, te pasaste, está bien que hagas una fiesta con mayores, pero de esta temática no”, repudiaron.