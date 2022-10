“Me he reencontrado con las cosas simples”: Mirna Schindler pasa la cesantía con nuevo corte de pelo y meditando en su casa de la playa

“Estoy en una suerte de retiro”, confiesa la periodista y conductora del matinal “Tu día”, Mirna Schindler, quien a fines de septiembre fue sorpresivamente despedida por Canal 13 y que en entrevista con lun.com entregó detalles de lo que han sido estas primeras semanas de cesantía y cómo se prepara para reinsertarse en los medios de comunicación.

Entre las rutinas que ha adoptado, cuenta Schindler, está el asear su casa en las cercanías del balneario de Algarrobo y, este martes, cortarse el pelo estilo melena, en un ritual que asume como una forma de sacarse “todo lo malo” de su abrupta salida de la estación de Luksic.

Las reflexiones de Mirna Schindler

“Estos días me he reencontrado con las cosas simples. Uno puede estar en un estrés brutal y creer que el cuerpo está acostumbrado. Me levantaba a las cinco de la mañana, para estar a las 6:30 en el canal y ahí largas sesiones de maquillaje, peinado. Luego una maratón diaria de cinco horas, entonces mis fines de semana se me hacían cortitos, no sentía que descansaba y casi no tenía espacio para salir. De hecho, a la playa vine una sola vez, porque siempre andaba apurada, tenía que leerme todos los diarios, etcétera”, cuenta.

Siento que estoy recuperando todo el tiempo que estuve en una carrera de caballos, que sentía que no terminaba nunca, y ahora se debe tomar agua y descansar. — Mirna Schindler

Respecto del nuevo look que adoptó por decisión propia, la periodista relata que tiene mucho de simbólico.

“Sufrí mucho con la sesión de peluquería a diario (por el matinal), porque mi pelo es muy delgado y me lo tiño. Entonces, estaba muy maltratado por usar secador todos los días. Hoy (martes) vino una peluquera que conozco hace años, y me lo cortó mucho, hasta los hombros. Yo creo que unos 25 años no lo tenía tan corto. Y estoy tan contenta, me saqué todo lo malo. Siento que estoy recuperando todo el tiempo que estuve en una carrera de caballos, que sentía que no terminaba nunca, y ahora se debe tomar agua y descansar”, explica, a la vez que recalca sus deseos de regresar al trabajo, pero ahora con ciertas condiciones, que a su edad, van más allá del dinero o tipo de proyecto que le ofrezcan.

“Mi realidad es que tengo que parar la olla en mi casa, pero no sé si es porque estoy más vieja o que esto me pilla en otro momento de la vida (...) no quiero sonar soberbia, pero no quiero tomar cualquier cosa que venga ni por cualquier precio. Necesito hacer el duelo, si no, no voy a sacar las lecciones de esta dura experiencia, ver qué hice bien, mal y en qué me equivoqué, ver si quiero volver a la TV de esta manera, si quiero volver a sentir esto tan ingrato, o ver si quiero buscar un nuevo camino”, señala.

Hoy eres tan bueno como tu último programa, el resto da lo mismo, no hay valor a la trayectoria. — Mirna Schindler

“Por el momento no he hablado con nadie en particular, no he hecho ningún intento (por buscar trabajo), no quiero hacer nada contra volver a ser feliz con lo que hago. Hoy eres tan bueno como tu último programa, el resto da lo mismo, no hay valor a la trayectoria. Entonces quiero pensar bien”, concluye.