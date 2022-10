Pamela Díaz recordó que pensó en abortar cuando tenía 18 años: “No tenía cómo decírselo a mi papá, porque tenía miedo”

Pamela Díaz fue la segunda invitada de “Juego Textual”, en donde habló sobre un difícil momento que enfrentó a sus 18 años, esto tras quedar embarazada de su primera hija, Trinidad Neira, junto a su exmarido Manuel Neira.

Todo comenzó cuando en el programa de Canal 13 estaban repasando algunas de sus más polémicas declaraciones: “Hubiera elegido no tener hijos”, señaló en el pasado.

“Los amo, yo tengo una relación con ellos muy bacán, siempre nos hemos hablado al pan, pan, vino, vino y así crío a mis hijos. Yo siempre he tenido una relación con mis hijos de decirles la verdad”, explicó a las personas del estudio.

“Cuando quedé embarazada a los 18 años, en un momento yo tenía ganas de abortar y no tenía cómo decírselo a mi papá, porque tenía miedo, porque yo quería ser modelo, quería ser animadora y me quería ir para afuera”, recordó.

En la misma línea, Pamela confesó que pensó en interrumpir este proceso: “No quería quedar embarazada y lo que más me dijo cuando me vine de Puerto Varas era ‘cuídate, disfrútalo, sal con amigos’... La cuestión es que en un momento, cuando quedo embarazada, se lo cuento a una amiga y le digo: ‘Yo tengo que abortar, no puedo tener a la guagua, te lo juro por Dios que me cago mi vida, porque quiero trabajar’. Era muy chica”, añadió.

“La Fiera” llega a Santiago

Sin embargo, antes de enfrentarse a esta compleja situación, Pamela recordó cómo fue venir a Santiago desde Puerto Varas.

“Yo me vine acá (a Santiago) a los 16 años, pero mi mamá era una cosa de que ‘si yo te llamo a las 9 y no estás a las 9 te devuelves a Puerto Varas’”, contó en el espacio.

“Quedo embarazada y no sabía esto de la pastilla del día después, que tenía que ir al ginecólogo y no me iba a dar la pastilla porque sí... Decido tener a la Trini y yo se lo conté”, sostuvo.

Finalmente, “La Fiera” enfatizó en lo difícil que ha sido sacar adelante a sus retoños sin la ayuda económica de un padre, pero que se siente afortunada de tener los medios para hacerlo.