“Para mí están muertos los dos”: Pamela Díaz aseguró que sus exmaridos no la han apoyado en la crianza de sus hijos

Pamela Díaz fue la invitada de este martes en el segundo capítulo del recién estrenado “Juego textual”, de Canal 13, y en una extensa conversación con el conductor y las ocho panelistas del espacio, aportó mayores detalles respecto de la actual relación que mantiene con sus exmaridos, Manuel Neira y Fernando Téllez, y el escaso aporte que ambos han tenido en la mantención de sus hijos.

La Fiera, quien en otras oportunidades ha revelado el nulo aporte económico que ha recibido de parte de Téllez y Neira, y los innumerables problemas que ha tenido con el empresario en tribunales familiares, insistió en el estelar de la señal privada en que ambos hombres han sido una figura casi decorativa en materia económica.

Las penurias de Pamela Díaz

“Mantengo a mis hijos sola, a los tres (...) hacerse cargo de eso no es menor”, explicó la influencer, quien más allá del tema económico, también aclaró que Neira y Téllez tampoco son padres presentes en otros temas cotidianos con sus hijos.

“Económicamente no pasan ni uno. Hoy me hago responsable yo en general de todo. Desde si están enfermos o no están enfermos, si es que comen algo, si es que están enojados. Todas las cosas las vivo sola y es súper heavy (...) los amo, los adoro, me llevo la raja con mis hijos, son lo mejor que me ha pasado, pero en general vivo por ellos, o si no estaría en Tulum (México)”, reflexionó Díaz, quien al ser consultada por Rayén Araya por su visión respecto de la paternidad en cuanto a pensión de alimentos y la acción de la justicia para que ella se haga efectiva, la mediática aseguró que ese tema “es un vacío tremendo”.

“Hay un vacío tremendo sobre todo en este momento (...) para mí, ellos están muertos. Para mí, están muertos los dos papás de mis hijos”, señaló la figura televisiva, quien de todos modos aclaró que pese a tal ausencia y falta de apoyo, ella ha sabido sostener económicamente a sus hijos.

“Si el papá no está presente, puedo hacer esto o lo suplo con esto. Tengo esa posibilidad”, afirmó Pamela, quien agradeció que en este escenario sus hijos no hayan tenido alguna enfermedad grave de la que ella no haya podido solventar económicamente.

“Si me hubiera pasado eso, soy la primera marchando, dejando la cagada. Hago el medio escándalo. Entonces encuentro súper injusto cuando uno cría solo (...) si el otro no tiene lucas, sé más gente y ayúdame el fin de semana”, finalizó.