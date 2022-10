Periodista de CHV da la mejor de las noticias: “Hoy lo puedo decir, le hemos ganado esta batalla al cáncer”

Carlos Grage, editor de Internacional de “Chilevisión Noticias, compartió en sus redes sociales la mejor de las noticias, luego de diagnóstico de cáncer de tiroides, hoy puede decir que lo venció.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista indicó que “después de varios meses, hoy les cuento la buena noticia: ‘Los marcadores tumorales están indetectables, y los anticuerpos bajan tal como ocurre cuando el paciente está libre de enfermedad’. Hoy lo puedo decir: Le hemos ganado esta batalla al cáncer”.

“Y lo digo en plural, porque me sentí acompañado por muchos que me hablaron, me escribieron y me apoyaron, pero sobretodo, porque en todo momento estuvo mi amada @javilastra a mi lado, la mujer mas fuerte que conocí”, añadió.

Además Grage precisó que “también estuvieron mis papás, mi hermano, amigos de la vida y especialmente mis hijos, que me dieron la razón principal para seguir, y decir ahora que finalmente... esto será una anécdota. Que la felicidad de estar sano se extienda a todos los que lo necesiten”.