¿Pinilla envía mensaje para Gisella Gallardo?: “Tener amor propio significa darte el valor que mereces, pero no lo confundas con pisar a los demás”

Mauricio Pinilla está hace meses como dentro de una especie de juguera. Todo revuelto, de polémica en polémica. Luego de la filtraciones de videos con la escort Natthy Chilena y de la tarde de ira de su exesposa Gisella Gallardo, quien le rayó todo su auto en supuesta venganza, por las imágenes filtradas, ahora el exjugador ha publicado frases y anuncios bien misteriosos.

La última publicación en su Instagram, donde aparece él con unos lentes de sol en actitud reflexiva, la acompañó del sigueinte texto: “Tener amor propio significa darte el valor que mereces, pero no lo confundas con pisar a los demás ! Les mando un abrazo repleto de buenas vibras , amor y mucha paz para sus corazones”.

¿El mensaje se lo habrá mandado a su exseñora? No se sabe, pero sí se sabe es que Gallardo a través de una storie aclaró su situación sentimental, revelando que está soltera y que su prioridad son sus hijos.

Lo que vendría siendo todo lo contrario por parte de su exmarido, de quien ella misma confirmó que sí estaba en una relación amorosa con Gala Caldirola.

La verdad de Gisella

“El día jueves me llegó la información que un programa tenía en pauta ‘el nuevo romance de Gissella’. Como es sabido, mi familia no lo está pasando bien en el último tiempo y para evitar un nuevo escándalo, en mi caso de una mentira, le pedí a mi abogada que llamara al editor del programa para desmentir la información”, escribió de entrada la mujer.

Asimismo, aclaró que: “Estoy sola, solo preocupada de mis niños y aprovechar lo que más puedo a mi padre. No tengo ganas ni tiempo para nada más. Ese día el programa no emitió el capítulo, pero me enteré que hoy saldrá al aire. Vuelvo a dejar en claro que no estoy en ninguna relación con nadie y nunca estuve con la persona que me quieren involucrar”, enfatizó.

“Él es hijo de unos muy buenos amigos de mis padres, por lo cual lo conozco desde que tengo 8 años aproximadamente y no lo veo desde antes de estar casada, unos 15 años. Mi prioridad son y serán siempre mis hijos, no tengo mente para otra cosa ahora y por un buen tiempo quiero estar sola”, aseguró.