“Que Shakira lo hunda en la miseria”: Piqué comete grosero error y los hinchas lo despedazaron en redes sociales

Un grosero error cometió Gerard Piqué en el partido que el Barcelona se enfrentó como local al Inter de Milán por la fase de grupos de la Champions League. En momentos que los dueños de casa vencían por la mínima, los visitantes lograron empatar en una jugada en donde ocurrió un particular fallo del futbolista.

El defensa no solamente habilitaba a todos los jugadores del Inter en el momento del centro que derivó en el gol de Nicolò Barella, sino que además levantó las manos como diciendo “tranquilidad” a sus compañeros, justo en los segundos previos a la anotación que decretaba el empate parcial 1-1.

¡GOL DE INTER! En el comienzo del ST, Barella marca el 1-1 ante Barcelona en la #CHAMPIONSxESPN. ¿Qué hizo Piqué?



📺 Disfrutá la #UCL por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/houp8bSpjk — SportsCenter (@SC_ESPN) October 12, 2022

Cabe mencionar que finalmente el partido terminó igualado 3-3, que dejó al Barcelona complicado en sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final de la competencia.

Las reacciones en redes sociales al error de Piqué

El increíble fallo del futbolista generó diversas reacciones de los hinchas del Barcelona en las redes sociales, quienes aludieron a la colombiana en sus comentarios.

“Que Shakira hunda en la miseria a piqué para que este tío sea incapaz de volver a ponerse las botas de fútbol”, “este no es Piqué que conocemos, es el ex de Shakira”, “sin Shakira no eres el mismo”, “Piqué dedícate a pedirle perdón a Shakira y retírate del fútbol” y “Piqué acaba de cometer el segundo peor error de su vida. Si no me creen pregúntenle a Shakira”.

El hecho también generó diversos memes en redes sociales.

Shakira viendo la actuación de Piqué 😂 pic.twitter.com/6xeW0N7ebQ — Pablo Contreras Pérez (@pablocontrerasp) October 12, 2022