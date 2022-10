Rodolfo Carter: “Este es el Gobierno de los zorrones con vocación violenta”

En el programa “Sin Filtros”, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, se refirió al nombramiento de Nicolás Valenzuela Levi como director de Metro. Esto debido a que resurgieron tweets antiguos de Valenzuela durante el Estallido Social, “Evadir no pagar, otra forma de luchar #EvasionMasiva”, escribió.

Estos dichos fueron sumamente criticados durante los últimos días y el alcalde de La Florida se sumó a esto, “esto es lo que piensa este Gobierno, más allá que trata de maquillarse, de cambiar de actitud, de ser más republicano, esto es el gobierno de los extremistas, de los radicales. Ni siquiera tanto de los extremistas y radicales, de los zorrones con vocación violenta”, sentenció.

Cuando en #SinFiltros hablamos del polémico nuevo director del Metro (@metrodesantiago), el alcalde de La Florida @rodolfocarter asegura que "Este es el Gobierno de los zorrones con orientación violenta". pic.twitter.com/0C6OwuyfDS — sinfiltros_tv (@Sinfiltros_tv) October 11, 2022

“Yo lo encuentro terrible por un Gobierno que necesitamos que funcione. Vienen días muy difíciles, necesitamos un Gobierno estable que, por más allá de que no me guste, necesitamos un Gobierno que funcione bien y que no tome este tipo de decisiones delirantes, porque le va a tocar enfrentar el orden público, le va a tocar enfrentar una economía que viene difícil”, agregó el político.

Finalizó preguntando quién está gobernando Chile, las personas comprometidas con la democracia, el orden y la estabilidad económica, o los que están por descarte o fueron designadas por los amigos. “Mientras eso no se resuelve, vamos a pasar de un escándalo a otro que va más allá del dato frívolo, ya que afecta a la calidad de vida de las personas, día a día”, concluyó.

Nicolás Valenzuela llevó a Twitter sus explicaciones ante las críticas que ha sufrido desde su nombramiento en el directorio de Metro, “soy parte de quienes nos sentimos identificados con las formas de protesta no violenta. Jamás he celebrado ni alentado ningún tipo de daño ni a las personas ni a nuestra infraestructura pública. En ningún caso había literalidad al repetir una frase de la protesta”, publicó.