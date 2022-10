Tita Ureta dio cuenta de su próximo proyecto familiar: “Me gustaría ser mamá pronto”

Tita Ureta comparte estos días entre su ajetreada agenda laboral, con su presencia en el panel de “Juego textual”, las grabaciones de su programa para 13C, y sus primeros meses de matrimonio con Spiro Razis.

Bastante tiempo que, en palabras de la hija de Emeterio Ureta, no le impide planificar su más urgente paso a seguir: el quedar prontamente embarazada.

Un sorpresivo anuncio, ya que hace pocas semanas sus objetivos estaban puestos en disfrutar de su relación con Razis y seguir creciendo en términos profesionales. Algo que en entrevista con Tiempo X quiso profundizar luego de darse cuenta de lo importante que es la maternidad para ella y su marido.

El deseo de Tita Ureta

“Me gustaría ser mamá pronto”, reveló Ureta al portal nacional, donde reconoció que esta urgencia surgió luego de las conversaciones que ha mantenido con sus compañeras de panel del estelar de Canal 13.

Me gusta preguntar mucho y conocer las experiencias de las otras, porque en algún momento me va a tocar y quiero estar totalmente lista y llena de experiencias. — Tita Ureta

Porque entre los temas que han comentado en las grabaciones del programa, el de la maternidad ha sido un tópico de relevancia para compañeras como María Jimena Pereyra (que ha hecho público sus deseos de tener hijos con su pareja, Tania García) o Begoña Basauri (se embarazó por primera vez a sus 41 años).

Precisamente con esta última es que Tita reconoce haber tenido largas conversaciones del tema.

“Yo les hago hartas preguntas, soy muy curiosa. Creo que la maternidad cada una la vive como puede, pero hoy está difícil también para muchas amigas”, contó.

“Me gusta preguntar mucho y conocer las experiencias de las otras, porque en algún momento me va a tocar y quiero estar totalmente lista y llena de experiencias”, agregó la periodista, quien aseguró además estar viviendo lo mejor de su vida en su etapa de casada con Razis.

“Me apoya un montón, es mi cable a tierra, me hace bien (...) es como todo lo que necesito. Somos como el yin y el yang. Él me baja y me sube. Tiene harta experiencia y es todo lo que me hace bien”, cerró.