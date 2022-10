El tributo que el rey Carlos III rinde al príncipe Harry y Meghan

La visita de la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, al rey Carlos III en su oficina reveló los detalles de este espacio tan importante para el monarca.

El momento fue captado por la cámara de la productora real de ITV. La alta funcionaria llega al lugar y rinde reverencia ante su majestad para seguidamente darle la mano.

El portal británico The Mirror describió que la cámara hizo un paneo en la oficina. Los periodistas no perdieron la oportunidad para detallar cada cosa en el lugar y no pasaron desapercibido un objeto que muestra el tributo que el rey Carlos III rinde a su hijo el príncipe Harry y la esposa de este, Meghan Markle.

Los reporteros detallaron que el rey tiene un retrato de Harry y Meghan el día de su boda. Es una foto del cortejo nupcial, donde los novios están con la reina Isabel II, su esposo el duque de Edimburgo, el ahora rey Carlos III y la reina consorte Camila, el príncipe William y Kate, Doria Ragland, madre de Meghan y única de su familia en asistir a la boda, además de los niños del cortejo.

Meghan Markle y el príncipe Harry comparten imágenes oficiales de su matrimonio (Foto: AFP) (ALEXI LUBOMIRSKI/AFP)

A pesar de las diferencias familiares que se reflejan ante los medios de comunicación, luego de que Harry y Meghan renunciaron a sus títulos reales y se mudaron a Estados Unidos, la foto de la pareja en la oficina del rey, muestra a juicio de muchos, que en el fondo hay un sentimiento fraternal hacia su hijo menor y Meghan. Podría representar un tributo o una forma de cariño.

Importancia de retratos familiares en la oficina

La oficina es un lugar donde se suele pasar mucho tiempo de trabajo. Gran parte de las horas del día transcurren en este lugar, donde suelen experimentarse momentos de tensión como parte de las responsabilidades que deben cumplirse, pero una foto de tus seres queridos en este espacio ayuda a bajar el estrés.

Mirar una foto de sus hijos o de sus parientes amados, relaja al trabajador, e incluso lo motivan a seguir adelante.

Craig Knight, psicólogo y fundador de Exeter Haddington Knight, expresó en el medio Picdoozy, que una foto familiar o con objetos personales en el sitio de trabajo nos hace más felices, y por tanto, ayuda a la productividad.

“Cuando podemos decorar nuestro espacio, somos más felices y trabajamos mejor cuando lo somos”, dijo el especialista.

Reveló que los empleados que ponen al menos una foto o una planta en su cubículo son 15% más productivos que quienes no lo hacen y que los trabajadores que personalizan su área son hasta 25 % más productivos.