Julio César Rodríguez puro amor: acompañó a su polola en importante momento

Un turrón de amor. Así al parecer es Julio César Rodríguez, quien acompañó a su pareja Natu Pau en su titulación de cosmetóloga. Fue ella misma la que subió una storie a su Instagram, en donde aparece junto al conductor de “Contigo en la Mañana”, mostrando su diploma.

“Gracias amor por estar siempre a mi lado, eres una increíble pareja”, escribió ella sobre la fotografía.

Storie de Natu Pau Captura Instagram

La pareja se ha caracterizado por mantener el bajo perfil de la relación. La última vez que se vieron juntos fue para las vacaciones que tomó toda la familia. Al caribe partieron Julio César, junto a sus tres hijos y su polola.

El lamento de Julio César

En esa oportunidad, ya de regreso, le contó a Monserrat Álvarez, algunas cositas que no le gustaron para nada de sus hijos, durante los días de descanso en República Dominicana.

“Cómo estuvieron las vacaciones”, le preguntó su compañera a lo que respondió de manera sincera “de dulce y agraz, para qué voy a mentir...de hecho ahora quiero una semana para estar solo”, confesó, haciendo reír a la Monse, quien le preguntó si era “¿por los cabros chicos?”.

“Es difícil congeniar lo que quieren los niños de distintas edades, con lo que quiere uno. Yo por ejemplo, quería que todos los días tomáramos desayuno juntos, mira la tontera”.

En primer lugar, criticó en tono de broma, que sus hijos no lo pescaban por estar preocupados de sus celulares y cuando les decía algo, ellos siempre tenían respuesta para todo. Le costaba levantarlos , se acostaban tarde y cuando por fin lograban estar juntos, ellos miraban películas en Internet y no compartían en la mesa.

“Estaban todo el día en el teléfono, y pregunté qué estaba haciendo ahí, y me dice que está viendo una película...que le quedaban 15 minutos no más. Tienen explicación para todo, me hicieron reír, hacía tiempo no pasaba. Tienen salidas para todo, para levantarse tarde, para acostarse tarde, pero tenían excusas y nada funcionaba”.