No da para más: Piqué comete un costoso error en la cancha y hasta Iker Casillas lo critica

Ya nadie soporta a Gerard Piqué. Así como se ha ganado el odio del mundo entero a través de la infidelidad hacía Shakira, este jugador del Barcelona ha demostrado que hasta sus compañeros en la cancha de fútbol no lo soportan.

Y es que durante el partido entre el Barcelona y el Inter de Milán, el español demostró que no está para nada concentrado, pues cometió un error que ocasionó en ese momento el empate del juego que marcó el 1 a 1.

Es así como ante su descuido le llovieron miles de críticas, así como contundentes debates sobre sus habilidades en la cancha que son cada vez más escasas. Esto generó malestar entre la fanaticada del equipo culé y entre sus colegas quienes no quieren ya ni hablar con él.

Hasta en el llanero te hubieras visto mal #Pique pic.twitter.com/oXQRw4lWzi — Uriel Sanz (@urielsanz14) October 12, 2022

Las reacciones fueron tan épicas que hasta el mismo Iker Casillas, quien fue relacionado sentimentalmente con la colombiana, opinó al respecto en sus redes sociales: “Las modas pasan...”. Todo ello es el reflejo del malestar general que hay sobre el deportista a quien no quieren ver más en las canchas, pues consideran que no da la talla como miembro del Barcelona, porque a criterio de la mayoría “no da para más y debe pensar ya en retirarse.

Las modas pasan… — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 12, 2022

Piqué es criticado por sus malas jugadas en el Barcelona

“Cobrando millonadas, ya es hora de irse hoy una vez más se demuestra que no está al nivel del Barcelona”, “Ya hace tiempo tocó fondo no puede estar un segundo más en el Barcelona Piqué out “, “El error de Busquets no es nada como fue el de Piqué, Piqué definitivamente nos fregó”, “Una de las cosas que nunca comprenderé, es cómo en algún momento de la historia, osaban decir que #Pique era el mejor Central del Mundo″, fueron algunas de las miles de reacciones que surgieron tras la mala jugada de Gerard Piqué.

Con ella queda la evidencia de que el español está orientado o enfocado en sus planes de venganza en contra de Shakira, así como en ver cómo lidiar con todas las presiones que está recibiendo de quienes están en contra de sus recientes acciones en las que deja en evidencia que es un perdedor dentro y fuera de las canchas.