“No quiero ver a esa secta”, piden cancelar serie de Los Montaner tras nuevo avance

Ricardo Montaner no solo es un gran cantante, también lo son sus hijos, quienes han formado una exitosa carrera y triunfan en el mundo de la música.

Su familia siempre genera interés en redes, desde Mau y Ricky con sus esposas, y Evaluna con Camilo, quien también triunfa en la música y es de los cantantes más exitosos actualmente.

Por eso, decidieron hacer una serie que mostrará cómo es su vida y su día a día, y llevará por nombre Los Montaner , que se transmitirá por Disney Plus.

Recientemente revelaron un nuevo avance de lo que se podrá ver en la serie, y la fecha de estreno, y generó rechazo en las redes, pidiendo incluso que la cancelen.

Revelan nuevo avance de serie Los Montaner y genera rechazo en redes

En el nuevo tráiler de Los Montaner se puede ver a toda la familia en la intimidad, y mostrará parte del embarazo de Evaluna, la pedida de mano de Ricky a la actriz y modelo argentina Stefanía Roitman.

La plataforma reveló la fecha de estreno, que será el 9 de noviembre, y lamentablemente no fue bien recibida en redes.

“Estás invitado a una casa llena de risas, llanto, música y leyendas. #LosMontaner, estreno 9 de noviembre en #DisneyPlus”, se lee en la cuenta de Instagram de la plataforma.

Y las críticas no se hicieron esperar, pues de inmediato comenzaron a atacar a la familia. “Qué clase de Kardashian bajo presupuesto es esto”, “que serie tan innecesaria, no quiero ver a esa secta”, “No por favor basta basta de arruinar la Tv”, “por favor cancelen esta serie, no la queremos”, “algo que nadie pidió, ni que me paguen lo veo”, y “no puedo creer que esta familia tenga una serie, peor que las Kardashian”.

Sin embargo, a pesar de las críticas, cada miembro de la familia ha compartido el tráiler y se muestran emocionados por la serie, que aseguran será un éxito.