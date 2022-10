“Puras cosas que a mí me inquietan y me agobian”: Stefan Kramer confirma lanzamiento de su libro

Stefan Kramer es uno de los personajes del mundo de la comedia e imitación con más éxito en nuestro país, y esta vez decidió dar un nuevo paso en su carrera: escribir un libro con sus memorias.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el humorista dio a conocer la gran noticia: “Hace un tiempo me propusieron hacer un libro de memorias, relatar momentos vividos como artista, contar cómo trabajo, cómo comencé, de qué me río, etcétera. Al principio me negué, me daba mucha vergüenza exponerme, pero después pensé que podría ser inspirador, como muchos libros que me han ayudado a mí… y dije que sí”, aseguró.

“El proceso fue bonito, muy creativo...¡de trabajo intenso y sanador! En todo momento me sentí feliz, me enfoqué”, contó el imitador.

El triunfador del Festival de Viña del Mar expuso que ahora se encuentra en la etapa de lanzar, promocionar y exponerse. “Se pone difícil soltar, son puras cosas que a mí me inquietan y me agobian. Por eso mi reflexión es que el viaje es lo más importante. Esto ya no está en mis manos, ni bajo mi control. Ahora está en manos de ustedes”, reflexionó.

“Espero de todo corazón que les guste este trabajo, que está hecho con mucha dedicación y cariño”, se despidió Stefan.