Raquel Argandoña le hizo encerrona a Adriana Barrientos por su infidelidad a Pamela Díaz: “Di la verdad”

Un inesperado y jocoso round se mandaron anoche las panelistas del programa de farándula “Zona de estrellas”, Raquel Argandoña y Adriana Barrientos, donde la exfigura de Canal 13 volvió a recordarle a la Leona un episodio de infidelidad con Pamela Díaz.

Todo inició en el estelar del canal Zona Latina cuando Barrientos amenazó con lanzar una bomba noticiosa respecto de su compañera del panel, la cual provocó la posterior respuesta de Argandoña, quien nuevamente aprovechó de recordarle a la modelo su affaire con el primer marido de Díaz, en un momento en que la relación de Manuel Neira con su esposa pasaba por momentos complicados.

“Tengo una información que va a ser portada en todos los medios”, señaló, fiel a su estilo, Adriana, quien tras el anuncio optó por mantener el secreto su dato noticioso.

La respuesta de Adriana Barrientos

Con la duda respecto del tema de su colega fue que Argandoña esperó su momento para responder, el que llegó cuando en el panel -donde también estaban Hugo Valencia y Cecilia Gutiérrez- comentaban las frustradas relaciones amorosas de Pamela Díaz, y cuando salió a la palestra el nombre de Neira y el gran número de infidelidades que terminaron por costarle su matrimonio con la Fiera.

“La Adriana es parte de eso, porque salió con él cuando estaban casados. Di la verdad”, lanzó sin anestesia la “Quintrala”, quien justificó su reacción afirmando que “¿ella (Barrientos) no iba a contar algo mío?”.

El inesperado emplazamiento de Argandoña no dejó indiferente a la modelo, quien aseguró que no iba a responder la pregunta, tal como lo hizo en otras ocasiones.

“La otra vez tuve una entrevista con la Pamela y como veinte veces me preguntó si pasó algo y yo ‘¿qué onda?’. Estamos en otros niveles. Él (Neira) ya es una persona que no existe ni siquiera en la tele, así que para qué darle más pantalla (...) no respondí la pregunta esa vez, y no lo haré ahora”, cerró.