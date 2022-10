Sólo una persona intelectual puede encontrar el error en la imagen de la cafetería

La imagen que observarás tiene uno de los retos más raros que existen, actualmente, en la web. De hecho, para poder resolverlo deberás empeñarte al límite, así que pon mucha atención y no dejes que te rompa la cabeza.

En la ilustración existe un error que no está a simple vista, pero que destaca dentro de todo lo que puedes observar.

Pon mucha atención y encuentra el error de la cafetería

Agudiza tu sentido visual para que tantos personajes no te distraigan y puedas resolver, de la mejor manera, el test.

Sabemos que eres una persona a la que le gusta estar constantemente trabajando la mente, por ello decidimos poner un acertijo complejo, el cual tiene una cafetería como el escenario principal.

Pon mucha atención a la postal, si no puedes lograrlo te recomendamos concentrarte bien para que identifiques el error lo más pronto posible, pues sólo tendrás cinco segundos.

No te asombres sino resuelves rápido el desafío, puesto que no todas las personas están listas para cumplir con ello, así que no te hagas bolas.

Mira la imagen

Test visual. Encuentra el error de la cafetería. (Genial.Guru)

No sólo debes poner a prueba a tu mente, sino deberás agudizar tu visión para tener mayor claridad.

Es momento de que te enfoques y, de una vez por todas, descubras cuál es el error que no muchas personas lograron descifrar.

Solución test visual

Como pudiste darte cuenta, la escena está repleta de muchas personas, lo que hace que pierdas un poco de vista los detalles.

Sin embargo, si fuiste muy observador, te habrás dado cuenta que en la mesa del centro hay un pastel, pero este no tiene plato, pues está recargado en un libro.

Mira la imagen

Solución. Aquí está el error. (Genial.Guru)

No era nada sencillo descifrar el error, por lo que te felicitamos si lograste encontrarlo, pues ya eres parte de un pequeño grupo de personas que descifraron el test.