Cerca de la recta final: “El Discípulo del Chef” cambió las reglas del juego y los chef tendrán nuevo rol

La recta final está cada vez más cerca, y la producción de “El Discípulo del Chef” decidió cambiar un poco las reglas de la competencia.

“Les quiero contar que les tengo una noticia, acá abundan las sorpresas. Esto ya lo hemos estado conversando hace algunos capítulos y nos estamos acercando a pasos agigantados a la recta final y por lo mismo estamos con el espíritu de otorgarle a ustedes más protagonismo en las cocinas y sobre todo, más autonomía”, aclaró de entrada Emilia Daiber.

En seguida, la animadora anunció algunos cambios en el juego: “A partir de este momento, en los duelos de eliminación, los chefs no van a estar con ustedes en los últimos 20 minutos, si no que se va a establecer una dinámica diferente, en donde ellos van a estar 20 minutos en cada estación. Eso quiere decir, que el chef va a estar ocupado y no van a poder estar en todo momento, dándole directrices a todos ustedes”, explicó.

¿Qué opinan los discípulos y los chef?

Después de la noticia, Ennio Carota inmediatamente preguntó si habría alguna forma de poder comunicarse con sus pupilos en los duelos de eliminación. “Ni por whatsapp”, respondió Emilia.

Posteriormente, Daniela Castro, quien es parte del equipo verde, preguntó si los discípulos podrían acercarse a dónde estaba su cocinero. “Ustedes se pueden acercar al chef y él, evidentemente, puede contestar sus dudas, pero el chef no va a poder acercarse a la estación de ustedes, para ayudarlos in situ en ese momento”, expresó.

Por su parte, Carolina Bazán aseguró que “me gusta meter mano, me gusta cocinar, me gusta ayudar, es mucho más entretenido que estar solo dirigiendo sin poder tocar”.

Por último, el chef italiano entregó sus apreciaciones sobre esta nueva dinámica. “No está malo, porque la verdad, 20 minutos es un tiempo que si tú sabes aprovechar, puede dejar muy pero muy bien encaminado al equipo”.