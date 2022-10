¿Es idéntico? Aparece hijo no reconocido de Andrés García y esto revela

Andrés García ha sido uno de los hombres más guapos de la farándula y también uno de los más mujeriegos. A lo largo de su carrera como actor tuvo distintos romances con reconocidas actrices y aunque solo tuvo tres hijos reconocidos ha aparecido un hombre que asegura ser también su primogénito.

El actor de 81 años ha estado en boca de todos las últimas semanas al estar atravesando grandes problemas de salud por los excesos que tuvo en su juventud, los cuales lo han llevado a padecer cirrosis hepática.

A pesar de su situación ha revelado que sus hijos Andrés Jr, Leonardo y Andrea se encuentran distanciados de él, por lo que no formaran parte de su herencia.

Hijo no reconocido de Andrés García confirma su parentesco

Ha sido Lyn May quien afirmó que el histrión tiene un hijo no reconocido y llamado Eric el cual fue producto de una aventura con una de sus amigas vedette, de nombre Melina May.

La bailarina reveló tal información en julio de 2022 durante el programa ‘De primera mano’, donde mencionó que el protagonista de telenovelas sabe de su existencia pero nunca quiso reconocerlo legalmente.

La revelación causó tal conmoción que los periodistas siguen insistiendo en sus declaraciones pero se ha negado a hablar al respecto.

“La verdad no tengo nada qué decir del señor, hace años que no lo veo y pues digo, me da mucha pena la situación que está viviendo, pero me ofrecieron dinero de De primera mano y ni aun así acepte, imagínense, sin dinero pues menos”, dijo Eric.

El joven estaría trabajando actualmente en la Asociación Nacional de Actores y aseguró haber estado en contacto con su presunto padre famoso.

“¿Pero tú ya has tenido oportunidad de hablar con él?”, preguntaron a lo que él respondió con un “sí, sí, pero es algo que no me interesa que la gente sepa, la relación que haya tenido con él, ni cómo estemos ahorita”.