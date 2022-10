Ignacia Michelson reconoce que están distanciados con Marcianeke: “Él quedó en que se la va a jugar”

¿Se murió la flor? Ignacia Michelson confesó que está distanciados con Marcianeke y se están dando un tiempo. Y es que los mismos seguidores no se cansaban de preguntarle a la influencer por el cantante urbano, así que decidió contar su verdad en un video.

“Estuvimos distanciados, no peleados”, dijo Ignacia Michelson, explicando que “quedamos en que nos daremos este tiempo mientras yo esté en México y él allá (Chile), para ver qué va a pasar más adelante”.

“Nos queremos mucho y nos gustamos mucho, pero ha sido difícil por temas de tiempo, han pasado cositas. Vamos a ver qué pasa cuando llegue”, explicó.

Luego nuevamente le preguntan y ella da algo más de detalles: “Quedó de que se la iba a jugar el hombre, tenemos una conexión, llego el 26 y ahí vamos a saber qué onda, estamos como partiendo de cero, ay no sé, es como raro ya, no me pregunten tanta cosa”.

Hace un par de semanas salió el tema “Ella me llama” del cantante urbano chileno, cuyo videoclip es protagonizado por el mismo Marcianeke y la influencer.