¿José Luis Repenning muy “empaquetado”?: Los rumores que salen de los ensayos del matinal

El próximo lunes es el estreno del renovado “Tu Día”, el matinal del 13 que contará con la conducción de Priscilla Vargas y José Luis Repenning, la pareja de amigos que ha generado gran expectativa dentro del canal. Sin embargo, reportes desde adentro dicen que hay algunos problemas.

En Me Late, el programa de farándula de TV+, afirmaron que habrían problemas durante los ensayos del matinal, los cuales se han realizado para asegurar el éxito de la nueva pareja de animadores. Andrés Caniulef mencionó que estrictamente el programa conserva la misma esencia, solo que se intentará hacer más liviano. “Para eso, tengo entendido que están ensayando todos los días, incluso los sábados”, acotó Daniel Fuenzalida, el animador del programa.

“Dicen que, aunque ensayen los 365 días, Repe nunca va a ser entretenido. Una persona que está adentro me dice ‘es lo más FOME que hay’. Aparentemente, los ensayos los están haciendo porque no logran que él se suelte. Dicen que es muy empaquetado, yo creo que no es tan empaquetado, yo creo que es más bien serio”, reveló Sergio Rojas.

El conductor del espacio opinó que “programas que tanto se ensayan, salen muy empaquetados, salen muy moldeados, los programas ya no se ensayan (...) el resto tiene que ser espontaneidad”, dijo Fuenzalida.