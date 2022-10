“Me descuajó la pierna”: Ávaro Rudolphy recordó grave accidente que lo mantuvo tres meses hospitalizado

El actor Álvaro Rudolphy junto a su colega y amigo, Fernando Larraín, fueron los invitados de este jueves en el programa “Socios de la parrilla”, donde el rostro de Mega recordó un grave episodio de su vida producto de un accidente de tránsito que lo mantuvo por tres meses hospitalizado.

En su infancia, cuando tenía solamente 10 años, recordó Rudolphy, fue atropellado por una micro en Viña del Mar, accidente que le “descuajó” una de sus piernas. “Fue un accidente importante”, señaló.

“Sí, me atropelló una micro cuando tenia 10 años, en Viña, y casi me sacó, me descuajó la pierna y estuve tres meses hospitalizado, de espalda, así, con fierros y todo. A los 10 años, y fue un accidente importante”, relató Rudolphy, quien reconoció que lo más traumático de su accidente fueron las sesiones de curaciones que tres veces por semana le realizaban en el hospital.

Esta hue... era una tortura, que unas dos o tres veces a la semana me hacían. Yo no me podía mover, estaba agarrado. — Álvaro Rudolphy

“El tema que fue muy heavy, porque era tan chico y tenían que operarme todas las semanas. Por lo menos hacerme tres curaciones semanales para rearmarse la pierna”, continuó contándole a los tres animadores del estelar de Canal 13, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot.

Las penurias de Álvaro Rudolphy

“En un momento se me empezó a pudrir la piel, porque se me había salido la piel. Entonces, tenía carne vida en toda la pantorrilla para abajo, y se me empezó a pudrir y me tenían que hacer unas curaciones donde me tenían que desinfectar eso y me echaban una cosa que se llamaba molca. Me pasaban un algodón con molca, que es un líquido desinfectante y me lo tenían que hacer, porque ya tenía mucha anestesia en el cuerpo, sin anestesia. Entonces entraban, empezaron a traer unos tanques de oxígeno a la pieza, porque además no me podían llevar al pabellón porque tenía fierros metidos acá, en la cama, con unos pesos, todo un atado”, prosiguió Rudolphy.

“Ahí entraban unos tanques, etcétera, que no los usaban, y me agarraba una enfermera un brazo, una enfermera otro brazo, un enfermero la pierna y me ponían un paño para morder. Me abrían las vendas y me empezaban a raspar la carne viva. Imagínate el dolor. Gritaba y trataba (...) y esta huevada era una tortura, que unas dos o tres veces a la semana me hacían. Yo no me podía mover, estaba agarrado”, continuó su relato el actor, quien luego de su estadía en el recinto hospitalario debió pasar otros tantos meses en recuperación, con muletas, y las bromas de sus compañeros de curso.

Álvaro Rudolphy estuvo anoche en "Socios de la parrilla". Fuente: Canal 13.

“Después estuve varios meses en recuperación. Mis compañeros me pusieron el pata de cumbia, pata con chanfle, y andaba ahí con muletas”, dijo Rudolphy, quien entre risas y para sorprender a Saavedra, le reveló que “nunca más quedé bien, jajajá. Camino 10 y cuarto”.

Sobre el final de su relato, el actor le dio un consejo a las personas que han sufrido accidentes como el suyo o a quienes no están atentos al tránsito.

“Les digo no crucen corriendo. Porque yo crucé corriendo, sin mirar, y me agarró una micro y me hizo pebre”, cerró.